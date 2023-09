Gladiator 1924. In attacco arriva un bomber ex Benevento e Avellino

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. è lieto di comunicare l'ingaggio di Luigi Castaldo. Grande colpo di mercato del club nerazzurro che mette sotto contratto un vero e proprio lusso per la categoria.

Non ha bisogno di presentazioni la prima punta di Giugliano in Campania che nella sua carriera ha regalato giocate d'alta classe in ogni piazza in cui è stato, dalla Serie B alla C, con ben 594 presenze e 179 goal all’attivo. Il presidente Giacomo De Felice e l'amministratore unico Stefano Valletta rafforzano la rosa nerazzurra con una importante operazione, conclusa dal direttore sportivo Gaetano Romano, che impreziosisce l'attacco sammaritano.