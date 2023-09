Serie C, gir. C. Arbitri della 5a: Turrini a Brindisi, Renzi a Potenza

L'Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare valide per la 5a giornata del girone C di Serie C. Queste nel dettaglio le terne che fischieranno sui vari campi interessati:

AUDACE CERIGNOLA - JUVE STABIA

Andrea Calzavara - Varese

Marco Porcheddu – Oristano/Fabio Dell'Arciprete - Vasto

Valerio Pezzopane - L'Aquila

AVELLINO – MONOPOLI

Ermes Fabrizio Cavaliere - Paola

Roberto Allocco - Alba – Bra/Diego Peloso - Nichelino

Mario Leone - Avezzano

BRINDISI – BENEVENTO

Niccolo' Turrini - Firenze

Lorenzo Giuggioli – Grosseto/Andrea Zezza - Ostia Lido

Marco Giordano - Matera

CATANIA – FOGGIA

Mario Perri - Roma 1

Giorgio Ravera – Lodi/Mattia Regattieri - Finale Emilia

Luigi Catanoso - Reggio Calabria

CROTONE – SORRENTO

Daniele Virgilio - Trapani

Alessandro Munerati – Rovigo/Alessandro Antonio Boggiani - Monza

Gabriele Sciolti - Lecce

GIUGLIANO – LATINA

Adolfo Baratta - Rossano

Nicolo' Moroni – Treviglio/Marco Pilleri - Cagliari

Riccardo Tropiano - Bari

MONTEROSI TUSCIA – TARANTO

Giorgio Bozzetto - Bergamo

Francesco Tagliaferri – Faenza/Alessandro Cassano - Saronno

Domenico Mirabella - Napoli

POTENZA – CASERTANA

Gianluca Renzi - Pesaro

Luca Bernasso – Milano/Stefania Genoveffa Signorelli - Paola

Luca Tagliente - Brindisi

TURRIS – PICERNO

Luca De Angeli - Milano

Francesco Romano – Isernia/Giacomo Bianchi - Pistoia

Gabriele Restaldo - Ivrea

VIRTUS FRANCAVILLA - ACR MESSINA

Edoardo Gianquinto - Parma

Salvatore Nicosia – Saronno/Roberto Meraviglia -Pistoia

Michele Coppola - Castellammare di Stabia