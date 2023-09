Novara FC, il mister: “Pronti a tutto”

La partita che vedrà il Novara FC sfidarsi in trasferta contro il Padova prevista per domani sera non ha dato la possibilità tempistica di digerire completamente la sconfitta amara di domenica. Si guarda avanti non dimenticando degli sbagli precedenti che però non devono essere un alibi per aver paura. Il Mister azzurro parla di uno spogliatoio in cui c’è “ Voglia di vincita, voglia di rivalsa. L’analisi della partita precedente è stata veloce ma concisa, per trovare i tasti giusti e fare una partita su un campo difficilissimo.”

Su le maniche “Le due sconfitte sono figlie di due situazioni diverse perché nella prima abbiamo lasciato tanto agli avversari e abbiamo avuto delle difficoltà negli spazi mentre nella seconda non abbiamo avuto grosse situazioni di contropiede. Arriviamo spesso nell’area avversaria, arrivano anche loro -gli avversari- ma non con la frequenza con cui arriviamo noi ma nel lato pratico sono molto più incisivi di noi, ci fanno male, basta una disattenzione e subiamo. Dobbiamo cercare di concedere ancora meno. Il Trento ha fatto 5 tiri in porta e abbiamo preso 3 gol quindi dobbiamo aumentare la cattiveria e l’attenzione in area di rigore perché quando aumentiamo la leggerezza la paghiamo a caro prezzo.”

Consapevolezza “La squadra è arrabbiata, tanto quanto me. Non è una squadra che non sta lavorando, oggi stiamo raccogliendo un po’ meno di quello che stiamo facendo sul campo. Deve continuare ad aver fiducia in quello che fa e deve migliorare dove sono i nostri difetti. È una squadra che sa che ha fatto degli errori e sa che gli ha pagati, deve cercare di non ripeterli. È una squadra arrabbiata, credo che sia normale, arriviamo da due sconfitte in casa su due partite, ci dispiace perché la volontà era avere un inizio diverso soprattutto sotto il punto di vista del punteggio, purtroppo non ci siamo riusciti quindi c’è da lavorare”.

Formazione Tre partite ravvicinate sicuramente incrementeranno il consumo di energie ed il mister è pronto “Ho in mente qualche cambio per un discorso di energie, ci sarà alternanza perché è una rosa abbastanza livellata, do un po’ di riposo a chi ha speso tanto. Bertoncini sta meglio ma gli si è infiammata una vecchia cicatrice, valutiamo se rischiarlo in partita ma viene con noi, Corti è sempre fermo. Bagatti riesce a occupare l’area, garantisce fisicità in mezzo al campo ed è diverso dalle altre mezze ale che abbiamo”.

La sfidante Il Padova conta 7 punti, derivanti da due vittorie e un pareggio (5 gol fatti e 2 subiti), Buzzegoli a tal proposito non abbassa la guardia: “Ci sarà un pochino più di aggressione quindi dobbiamo stare attenti. Non so se ci attenderanno sulla trequarti, dobbiamo essere pronti a tutto perché è una squadra forte costruita per stare in cima, hanno tanti valori in campo e noi dovremmo essere bravi a mettere in campo i nostri”.

Forza Novara L’appuntamento è per domani sera, allo stadio “Euganeo” di Padova alle ore 20.45, arbitro designato Dario Madonia di Palermo.