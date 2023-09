Novara-Trento 0-3, seconda sconfitta interna per gli azzurri

Secondo match al Piola e seconda sconfitta consecutiva per il Novara che perde tre a zero contro il Trento e scende all’ultimo posto in classifica nel girone A di Serie C; gli azzurri non demeritano sotto il profilo del gioco ma peccano ancora in fase difensiva, non c’è troppo tempo per analizzare il match perché mercoledì la formazione di Buzzegoli sarà impegnata nella difficile trasferta di Padova.

La cronaca Parte bene il Novara che va vicino al vantaggio con D’Orazio il migliore degli azzurri, al 25’ passa in vantaggio il Trento con Attys che approfitta di un errore della difesa novarese. Al 31’ Di Cosmo va vicino al vantaggio ma Desjardins si oppone con bravura, prima dell’intervallo clamorosa occasione per il Novara, D’Orazio colpisce il palo.

Al 17’ il Trento raddoppia con Pasquato che già lo scorso anno aveva castigato gli azzurri al Piola, Buzzegoli le prova tutte passando al 4-2-4, al 31’ Russo respinge una punizione di D’Orazio, sulla ribattuta Scappini si divora una clamorosa chance di riaprire il match. Il Novara colpisce un altro palo con Bagatti, Rossetti trova sulla sua strada un Russo super e in pieno recupero Petkovic dal dischetto fa il tre a zero.

NOVARA-TRENTO 0-3

Marcatori: 25’Attys, 18’st Pasquato, 49’st Petrovic su rigore.

Novara: Desjardins, Boccia, Bonaccorsi, Khailoti, Migliardi (24’st Urso), Calcagni, Ranieri (24’st Rossetti), Speranza (15’st Bagatti), Gerardini (15’st Donadio), Scappini (37’st Catania), D’Orazio. All. Buzzegoli

Pro Patria: Russo, Obaretin, Anastasia (28’Rada), Attys (27’st Frosinini), Terrani (13’st Pasquato), Garcia, Di Cosmo, Sipos (13’st Petrovic), Sangalli, Vitturini, Barison (27’st Ferri). All. Tedino

Arbitro: Viapiana di Catanzaro.

Note: Spettatori 2000ca.