Di Battista nel post partita: “Bisogna avere equilibrio e lucidità“

Dopo la sconfitta amara contro il Trento, a sorpresa Di Battista prende il posto di mister Buzzegoli nelle dichiarazioni post match. Inutile evidenziare i segni di tensione e preoccupazione sul suo viso rinnegati da concetti espressi in maniera sicura e sincera.

Analisi “È giusto che ci mettiamo la faccia tutti, il mister sta già analizzando la partita visto che mercoledì ne abbiamo una da giocare contro una squadra forte (in trasferta contro il Padova, n.d.r.)". Il Novara ha avuto il merito di un maggior possesso palla, un maggior numero di calci d’angolo guadagnati, un maggior numero di tiri in porta rispetto la squadra di Tedino che però, a conti fatti, ha vinto con tre gol schiaccianti. A tal proposito il Direttore Sportivo azzurro: “Non penso che il Novara manchi sotto porta perché abbiamo creato tanto. Il problema è che abbiamo subito tre gol, cinque gol in due partite quindi la delusione per me c’è indipendentemente dalla squadra con cui si perde. Vedo la squadra lavorare durante la settimana e sono convinto del lavoro che si sta facendo: dobbiamo rivedere alcune cose, eravamo consapevoli che sarebbe stato difficilissimo”.

Leggerezza Di Battista sottolinea l’importanza dell’essere squadra: “Dobbiamo prenderci delle responsabilità tutti insieme, avere la consapevolezza che mercoledì si va a Padova per portare a casa qualcosa, così come domenica prossima contro la Giana. Il campionato è lunghissimo, non creo allarmismi però sicuramente se prendi tre gol come li abbiamo presi oggi dobbiamo rivedere qualcosa. Non sto parlando solo della difesa perché si subisce gol tutti insieme. Magari dobbiamo essere meno leggeri in determinate situazioni perché in questa categoria le paghi tutte”.

Un passo alla volta Pensare al futuro immediato è la soluzione per non caricarsi d’ansia visto che il campionato è comunque appena iniziato e la squadra di Buzzegoli è ancora in fase di rodaggio: “Dobbiamo pensare ad una partita per volta e già a Padova andare in campo con uno spirito per cercare di tornare a casa con dei punti. Dobbiamo essere consapevoli di quello che è il campionato del Novara, dobbiamo ottenere il prima possibile l’obiettivo della salvezza, poi tutto quello che verrà in più, bene. Io sono convinto che bisogna darci degli obiettivi a medio termine ed ora sono quelli di subire meno da un punto di vista difensivo e migliorare da un punto di vista realizzativo, pensando una partita per volta. Bisogna avere equilibrio e lucidità”.

Cuore azzurro I veri vincitori, anche questa volta, sono stati i tifosi, circa 2000 presenti fisicamente e sonoramente, dall’inizio alla fine, nonostante il risultato, nonostante l’amarezza. “Ringrazio i tifosi perché ci hanno sostenuto fino alla fine, sono stati solidali con la squadra, questo non deve essere un alibi perché poi anche se ci sostengono c’è una classifica che parla”. Ma sentire il tifo vicino è una buona medicina per disinfettare le ferite e diventare sempre più forti, nonostante le cadute.