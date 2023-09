Serie C. Coppa Italia. Le gare del primo turno eliminatorio

La Lega Pro ha reso la composizione dei raggruppamenti del Primo e Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023-2024.

Queste le gare del primo turno eliminatorio che vedono coinvolte le compagini del girone C:

LATINA-CASERTANA

MONTEROSI TUSCIA-PERUGIA

BENEVENTO-GIUGLIANO

PICERNO-TARANTO

AVELLINO-MONOPOLI

FOGGIA-SORRENTO

CATANIA-ACR MESSINA

TURRIS-AUDACE CERIGNOLA

VIRTUS FRANCAVILLA-BRINDISI

JUVE STABIA-POTENZA

Le gare del Primo Turno Eliminatorio saranno programmate nella giornata di martedì 3 ottobre 2023, mercoledì 4 ottobre 2023 e giovedì 5 ottobre 2023 anche in relazione alla programmazione del Campionato Serie C NOW.

Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta.

CLICCA QUI per il calendario completo