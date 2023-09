Serie C, C. Arbitri della 3a: Caldera a Caserta, Marotta a Potenza

Queste le designazioni arbitrali per le gare della 3a giornata del girone C di Serie C in programma il 17 e 18 settembre:

AUDACE CERIGNOLA – BRINDISI

Andrea Bordin

Bassano del Grappa

Giulia Tempestilli

Roma 2

Ayoub El Filali

Alessandria

Domenico Leone

Barletta

AVELLINO – FOGGIA

Roberto Lovison

Padova

Nicolo’ Moroni

Treviglio

Francesco Romano

Isernia

Gerardo Simone Caruso

Viterbo

CASERTANA – BENEVENTO

Mattia Caldera

Como

Antonio D’Angelo

Perugia

Alessandro Parisi

Bari

Alessandro Silvestri

Roma 1

CATANIA – PICERNO

Michele Delrio

Reggio Emilia

Stefano Franco

Padova

Nicola Morea

Molfetta

Gabriele Zangara

Catanzaro

GIUGLIANO – JUVE STABIA

Eugenio Scarpa

Collegno

Giovanni Dell’Orco

Policoro

Mario Chichi

Palermo

Riccardo Bernardini

Ciampino

MONTEROSI TUSCIA – LATINA

Valerio Vogliacco

Bari

Nidaa Hader

Ravenna

Filippo Pignatelli

Viareggio

Filippo Balducci

Empoli

POTENZA – MONOPOLI

Maria Marotta

Sapri

Marco Porcheddu

Oristano

Elia Tini Brunozzi

Foligno

Liberato Maione

Ercolano

TARANTO – ACR MESSINA

Stefano Milone

Taurianova

Emanuele Renzullo

Torre del Greco

Domenico Russo

Torre Annunziata

Antonio Savino

Torre Annunziata

TURRIS – SORRENTO

Ermes Fabrizio Cavaliere

Paola

Lorenzo Giuggioli

Grosseto

Michele Decorato

Cosenza

Andrea Recupero

Lecce

VIRTUS FRANCAVILLA – CROTONE

Domenico Mirabella

Napoli

Mattia Regattieri

Finale Emilia

Andrea Zezza

Ostia Lido

Alessandro Colelli

Ostia Lido