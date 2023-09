Benevento. Ferrante: "Contento per la vittoria, la città mi piace"

La vittoria del Benevento sulla Virtus Francavilla porta la firma di Alexis Ferrante, match-winner della gara del "Vigorito". Queste le sue parole nel post-partita in sala stampa:

"Sono felice per il gol ma ancora di più per la vittoria e per quanto abbiamo fatto vedere in campo. Abbiamo dimostrato di tenere alla maglia.

Marotta è un ragazzo spettacolare ed è bello giocare con lui. E' importante dimostrare al pubblico che ci teniamo e, così facendo, portarlo dalla nostra parte. Anche in dieci, il pubblico ha apprezzato lo sforzo e la voglia mostrata di voler portare a casa la vittoria.

Sono argentino e mi piace questo calore, è una grande spinta. I tifosi, sotto questo aspetto, sono stati grandi dal primo all'ultimo minuto.

Non mi sono posto obiettivi personali ma voglio dare il mio meglio per la squadra. Per gli attaccanti è importante segnare ma sono più contento per la vittoria perché contava molto e serve per lavorare tranquilli in settimana.

Sono uno che fa reparto e che attacca la profondità arrivando in area e facendo gol. Ovviamente, so adattarmi anche alle esigenze che presenta la singola partita. A volte serve solo rimboccarsi le maniche, come quando siamo rimasti in dieci.

Le sensazioni qui sono positive e comincio a conoscere bene i compagni. La città mi piace, ho trovato subito caso e ora mi concentro sul mio lavoro".