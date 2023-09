Benevento-V. Fracavilla 1-0: di Ferrante la firma sui primi tre punti

Il Benevento, alla prima stagionale al "Vigorito", supera la Virtus Francavilla per 1-0: a decidere la partita è stata la prima rete in giallorosso di Alexis Ferrante.

La partita, nell'arco dei 90', è stata avara di emozioni da ambo le parti. La prima azione pericolosa arriva poco dopo il 10': Benedetti mette palla in area, Ferrante la trova, Marotta prova a spingerla in rete ma Forte fa buona guardia. La replica degli ospiti è affidata a Gavazzi ma il suo tentativo termina in corner. Il Benevento la sblocca al 35': angolo dalla sinistra calciato da Benedetti, Ferrante incorna in area piccola e batte Forte. Tre giri di lancette dopo i ragazzi di Andreoletti vanno vicini al raddoppio, ancora sugli sviluppi di un angolo, con il giovane Talia ma la sua conclusione dal limite finisce di poco a lato. Dopo 2' di recupero, il signor Calzavara, arbitro del match, manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo.

Nella ripresa, ancor più che nel primo tempo, le occasioni da gol latitano. Il Benevento controlla la gara e l'attacco ospite non punge. L'unico brivido arriva nel finale, all'89', allorquando i giallorossi restano in 10 uomini per l'espulsione, per doppio giallo, di Capellini. Neanche in superiorità numerica, però, gli ospiti riescono ad impensierire seriamente la retroguardia giallorossa quindi, dopo 5' recupero, il triplice fischio dell'arbitro sancisce la fine delle ostilità e certifica la prima vittoria del Benevento nel campionato di Serie C 2023/24.

IL TABELLINO