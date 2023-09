Novara-Pro Patria 1-2, il primo tempo costa caro agli azzurri

Esordio amaro per il Novara al Piola, gli azzurri cedono due a uno di fronte a una non irresistibile Pro Patria e rimangono a quota un punto in graduatoria. La formazione di Buzzegoli ha giocato un discreto primo tempo mancando spesso nell’ultimo passaggio o nella conclusione verso la porta di Rovida, male invece in fase difensiva dove Bonaccorsi e compagni hanno concesso troppo, da questo è scaturito lo zero a due alla pausa. Ripresa con meno occasioni, il gol di D’Orazio riapre la partita ma il Novara non riesce a trovare almeno il pari.

Uno-due letale della Pro Patria dopo la mezzora Parte bene il Novara che stringe d’assedio l’area della Pro Patria fin dai primi minuti, al 7’ Rovida è attento su Boccia, al 9’ si vede la Pro Patria con Castelli che viene contrato al momento della conclusione, al 12’ annullata una rete a Castelli per fuorigioco, al 19’ colpo di testa di Boccia di poco fuori. Al 32’ la Pro Patria passa in vantaggio con una bella deviazione sotto misura di Castelli, gli ospiti esultano sotto lo spicchio di settore a loro dedicato; al 37’ sinistro di Migliardi, Rovida in angolo. Al 39’ la Pro Patria raddoppia, assist di Citterio per Stanzani che non sbaglia, un brutto colpo per i padroni di casa.

Non servono gli attacchi nel finale del Novara, arriva la prima sconfitta La ripresa parte con una clamorosa traversa di Nicco da oltre cinquanta metri, il Novara spinge ma i tentativi di Rossetti, Ranieri e il nuovo entrato D’Orazio sono vani, alla mezzora è proprio D’Orazio ad accorciare le distanze con una conclusione dal limite dell’area che non lascia scampo a Rovida. Nel finale sono vani gli assalti degli azzurri, la Pro Patria si difende con ordine e Rovida non rischia praticamente mai.

NOVARA-PRO PATRIA 1-2

Marcatori: 32’Castelli (PP), 39’Stanzani (PP), 30’st D’Orazio (N),

Novara: Desjardins, Boccia, Bonaccorsi (15’st Khailoti), Bertoncini, Migliardi, Calcagni (31’st Catania), Ranieri, Speranza (40’st Gerbino), Gerardini (15’st D’Orazio), Scappini (15’st Rossetti), Donadio. All. Buzzegoli

Pro Patria: Rovida, Vaghi (27’st Minelli), Ndrecka, Moretti, Stanziani, Nicco (27’st Marano), Citterio, Lombardini, Renault (27’st Piran), Castelli (16’st Parker), Mallamo. All. Colombo

Arbitro: Baratta di Rossano.

Note: Spettatori 2000ca.