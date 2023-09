Benevento. Andreoletti: "Dai tifosi abbiamo ricevuto un atto d'amore"

Mister Matteo Andreoletti, allenatore del Benevento, ha parlato stamane ai media dalla sala stampa del "Vigorito" in vista del match di domani sera contro la Virtus Francavilla. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Contro la Virtus Francavilla sarà una partita diversa perché loro, rispetto alla Turris, giocano in modo diversa. Saranno più attendisti e meno aggressivi.

Sono contento degli arrivi di Ciciretti e Terranova perché sono calciatori dalla caratura indiscutibile. Non sono fisicamente pronti ma caratterialmente possono già dare una mano. In settimana faremo dei test che ci diranno a che punto sono ma sono materialmente disponibili e potranno essere convocati se i numeri ce lo permetteranno.

Abbiamo problemi davanti alla difesa perché Agazzi e Alfieri sono indisponibili. Servono alternative come Capellini contro la Turris ma non penso che ripeteremo questo tipo di esperimento. Anche Kubica può giocare in quel ruolo perché ne ha le caratteristiche ma non so se ha i 90' nelle gambe. Scioglierò questo dubbio all'ultimo minuto.

Voglio calciatori mentalmente al 100%: sotto questo aspetto Karic è pronto mentre Tello non ancora.

Mancando Ciano e Improta e con Carfora che torna solo oggi dagli impegni con la nazionale, ho solo Bolsius e un giovane a disposizione. Ferrante sta bene e lo ha già fatto vedere con la Turris. Marotta tiene alla maglia e alla città e, insieme a Ciano e Paleari, sarà uno dei capitani del Benevento.

Abbiamo ampi margini di miglioramento. Siamo indietro con i tempi perché ho 8 calciatori che non hanno fatto il ritiro con noi.

Se Carfora non sarà a disposizione dovrò cambiare le scelte: giocare a 3 lo stiamo valutando perché ci permette di essere più coperti. A me piace cambiare anche a gara in corso per non dare riferimenti agli avversari.

Talia mi piace molto: è come Barela per caratteristiche. Per me è una mezzala ma qualcuno dovrà giocare davanti alla difesa quando ci metteremo a tre.

Una delle mezzali sarà Pinato. Ha corsa, gamba, sprint e se non riesce a far uscire qualità va in difficoltà. E' un problema di condizione e, sotto questo aspetto, la partita è il migliore allenamento.

Meccariello era affranto perché riponeva tante speranze in questa stagione. La sua mancanza si farà sentire nello spogliatoio e speriamo di riaverlo prima della fine della stagione.

Simonetti deve entrare nei nostri meccanismi ma potrebbe tornarci utile già da domani se ce ne fosse bisogno.

Il numero di abbonamenti sottoscritto dai tifosi rappresenta un atto d'amore che noi dovremo saper ripagare. Posso promettere che noi ci metteremo l'anima sempre.

Con 32 calciatori in rosa non siamo sicuramente corti. In difesa abbiamo perso esperienza ma abbiamo preso Terranova e abbiamo rimediato.

Speravo che Improta fosse disponibile ma non sarà così: era dispiaciuto perché ci teneva ad esserci. Di Agazzi sapevamo dei problemi fisici ma lo abbiamo preso lo stesso: spero che in due o tre settimane possa recuperare.

Quando giochiamo in trasferta preferisco il sintetico perché puoi giocare a calcio ma ci sono due limiti: la possibilità di rimediare infortuni e le dimensioni. Il nostro terreno di gioco è perfetto e ci consente di fare una partita basata sul possesso".