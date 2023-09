Novara FC, Buzzegoli "Le emozioni si vivono"

Domenica sarà il giorno del “Derby del Ticino” dove il Novara FC attenderà presso il proprio stadio “Silvio Piola” la Pro Patria allenata dall’ex azzurro Riccardo Colombo - nella stagione 2012-2013- sconfitta nella prima giornata di campionato in casa dalla Giana Erminio con il risultato di 1-2 mentre il Novara si è portato a casa un pareggio a reti bianche contro l'Alessandria.

Riflessioni Il mister degli azzurri Daniele Buzzegoli riflette così nella conferenza pre gara: ”È la prima sfida al Piola quindi ci teniamo a fare bene. Vorrei partire dallo stesso atteggiamento di lunedì sera cercando di essere più incisivi e creare più occasioni. Abbiamo un po’ sofferto la prima di campionato, fa parte del percorso di crescita di questi ragazzi quindi dobbiamo dargli un po’ di tempo ma sono contento di come sono scesi in campo. Ripartiamo da lì cercando di scrollarci un po’ di ansia da prestazione”. Sulla settimana di preparazione l’allenatore ha preferito concentrarsi sulla fase di possesso :“L’obiettivo è quello di essere più facili e fluidi nella manovra per poter creare un po’ di più, vorrei ripartire da lì.“ L’ aspetto emotivo, che sembrava aver favorito le mancanze nella prima gara non preoccupa troppo Buzzegoli:” Ci sono 17 giocatori nuovi, ci sono tanti ragazzi che hanno esordito, credo che sia nell’ordine normale delle cose che le partite all’inizio si sentano, bisogna riuscire a farlo nella maniera giusta; sono ragazzi che hanno già dimostrato di avere tante qualità, bisogna tirarle fuori con serenità. Si devono togliere il primo impatto con lo stadio e lasciarsi andare per fare partita. Le emozioni si vivono e vanno rispettate, nello stesso tempo bisogna cercare di lavorare su quelle e migliorare”.

Tabellino medico Nel prossimo match saranno assenti ancora Bagatti che presenta una distorsione alla caviglia importante che risolverà in una quindicina di giorni e Corti che sta rientrando ma non è ancora disponibile. Calcagni, riconfermato in rosa da poco e D’Orazio, ultimo acquisto in chiusura di calciomercato. “Sono giocatori che stanno bene, Calcagni non ha ancora tutti i minuti nelle gambe (essendo stato fino all’ultimo in lista uscenti, n.d.r.) ma sta bene. Riccardo fa parte di quelli che possono essere scelti dal primo minuto, ci dà esperienza e affidabilità”.

Gli sfidanti “La Pro Patria ha dimostrato negli anni di saper stare in categoria e che ha tutte le carte in regola per fare un ottimo campionato. È una piazza abituata a stare in C, è un squadra quadrata che sa lottare. Sono sicuro che troveremo tante difficoltà perché oltretutto non subisce la fase di possesso degli avversari. Con Colombo - mister della Pro Patria- ci ho giocato qua a Novara. Sarà uno scontro interessante anche sotto questo punto di vista. Cercheremo di mettere presenza in area di rigore senza essere sconsiderati. Gli errori ci saranno perché quando si gioca contro una squadra chiusa qualche ripartenza in appoggio fa parte del gioco, la cosa fondamentale è recuperare la palla e si riprova senza farsi prendere da quello che è successo 30 secondi prima”.