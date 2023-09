Benevento. Carli: "Obiettivi centrati quasi al 100%, ora serve tempo"

Il D.t. del Benevento, Marcello Carli, ha risposto alle domande dei media dalla sala stampa del "Vigorito" per stilare un bilancio del mercato giallorosso e spiegare le scelte fatte dalla società. Queste le sue parole:

"Dire la verità è il minimo che si possa fare con i tifosi ed è per questo che sono qui a spiegare quanto fatto fino ad ora e cosa faremo per il futuro.

Per quanto riguarda la sessione appena conclusa, abbiamo operato senza centrare al 100% gli obiettivi che ci eravamo prefissati ma sono contento comunque della linea che abbiamo seguito. Abbiamo sempre avuto accanto il presidente Vigorito con il quale il confronto è stato costante. Forse avremmo potuto fare meglio sotto l'aspetto della tempistica ma alla fine va bene così. L'obiettivo era restituire un'anima alla squadra e riuscire a farla lottare. Pensare di andare direttamente in B non porta cose buone. La squadra deve avere una sua identità e ora serve il lavoro di staff tecnico e calciatori. La sconfitta contro la Turris è stata per me devastante ma so anche quali erano le condizioni di partenza. La squadra diventerà forte ma ora serve solo tempo, un tempo che, purtroppo, nessuno ci regala.

Le scelte che ho fatto in autonomia le difendo. Al momento abbiamo qualche problema davanti alla difesa ma sono sicuro che dalla B è arrivato un ragazzo con qualità eccezionali. Sono anche sicuro delle qualità di Alfieri ma il punto diventa: vogliamo far crescere i giovani o no? C'è anche Kubica che può giocare da play e che ha avuto problemi ma ora sta rientrando in gruppo. Non posso acquistare altri calciatori solo perché per qualche giornata siamo in emergenza in un ruolo. La storia è nota a tutti: c'erano situazioni da risolvere con 22 giocatori, in rosa dalla passata stagione, che non facevano più parte del progetto e altri 12 che sono rientrati dai prestiti. Per quanto riguarda la difesa vale lo stesso discorso fatto ora per il play: c'è Viscardi che ha qualità importanti, c'è Pastina che, però, va ricostruito, c'è Capellini che è un ragazzo di prospettiva e Meccariello intorno al quale avevamo costruito il reparto essendo il più esperto. Abbiamo comunque le risorse per fare bene e tanta fiducia nei nostri giovani.

Tello è qui perché non sono arrivate offerte in linea con la nostra valutazione. Chi è partito lo ha fatto perché abbiamo ritenuto congrue le offerte pervenuteci.

Le soddisfazioni maggiori sono legate ai calciatori che non avevano voglia di essere qui. Con loro ci siamo trovati ad un bivio: potevamo farci ricattare svendendoli oppure potevamo seguire la nostra idea, sicuramente più difficile. Abbiamo tenuto fede a quanto ci eravamo prefissato.

Improta si è ben comportato dal primo giorno, gli ho parlato e gli ho detto che per noi poteva essere un valore aggiunto. Lui si è detto orgoglioso di rimanere perché ha voglia di riscatto. Sugli altri c'erano dubbi e, al verificarsi delle giuste condizioni, li abbiamo venduti.

Per Karic e Tello bisogna fare due discorsi diversi. Il colombiano in B aveva fatto bene e voleva andare via. Karic era partito bene poi, in seguito ad una "mezza offerta" arrivataci, si è perso per una decina di giorni. Noi, però, non lo abbiamo mai considerato sul mercato. Mister Andreoletti, vedendolo non pienamente concentrato, ha fatto le sue scelte. Ora si è allenato col gruppo e spetta al tecnico decidere circa il suo utilizzo. Se avessi dovuto cedere Tello per prendere un calciatore che non mi interessa, pagando un ulteriore stipendio, non avrebbe avuto senso: lui e Karic sono qui e a disposizione e dovranno convincere Andreoletti di meritarsi il posto. Negli ultimi giorni li ho visti in gran spolvero.

In difesa abbiamo giocatori duttili e questo mi tranquillizza. Con Paleari il discorso è stato semplice: se fosse arrivato un club con una offerta seria lo avremmo ceduto. E' rimasto, si è allenato bene ed è contento. Manfredini può essere sia titolare che riserva; Nunziante farà la spola con la primavera ma non abbiamo mai nemmeno pensato di giocare con un 2007 titolare.

Sul chi indosserà la fascia da capitano le idee sono chiare, in realtà le avevamo anche prima di fare il mercato: lo comunicherà domenica il mister.

Agostinelli fa parte dello staff che lavora alle dipendenze di Andrea Innocenti e c'è un continuo confronto. Fa ancora parte del Benevento Calcio.

Ferrante lo abbiamo preso perché ha caratteristiche a noi congeniali. Appena arrivata l'offerta del Brescia per Moncini abbiamo preso Ferrante perché serviva uno capace di giocare per la squadra.

Sui giovani, abbiamo preferito tenerli noi e allenarli noi: a gennaio o a fine campionato ne avremo una considerazione diversa. Il nostro sacrificio è per capire se valga la pena investirci in futuro o no.

L'arriva di Ciciretti non centra con il discorso di Ciano. L'idea è nata tra me e il presidente: a Vigorito ho detto che volevo parlare col ragazzo e sono andato a Roma per incontrarlo. Gli ho detto di decidere se voler continuare a giocare o smettere: se avesse voluto continuare, Benevento è la piazza migliore per ripartire. Al momento non è un rinforzo perché deve lavorare tanto per rimettersi in forma: non si può definire nemmeno un calciatore ora ma se farà quanto gli viene detto allora potrà darci una mano e, soprattutto, darla a se stesso. Quello che corriamo è un rischio accettabile.

Al momento non si parla di rinnovi. Ora dobbiamo prima trovare una identità di squadra. Sotto questo aspetto siamo un cantiere aperto. La cosa più difficile sarà passare indenni settembre. Siamo in ritardo su vari aspetti ma lo avevamo messo in conto. Chi si comporterà bene non avrà problemi a restare nel Benevento".