Buzzegoli analizza la gara: " La tensione ci ha reso meno fluidi"

Finisce a reti bianche l’attesissimo derby tra Novara FC e Alessandria allo stadio “Moccagatta”, due squadre dello storico “Quadrilatero piemontese” (con Casale e Pro Vercelli) dove difficilmente si portavano a casa punti e vittorie. Un Novara che vede l’ex giocatore grigio Mattia Speranza contro l’ex giocatore azzurro, ora capitano grigio, Simone Ciancio. Alessandria che ha vinto, a conclusione della stagione scorsa, i play out contro il San Donato Tavernelle allenata allora da Daniele Buzzegoli, ora mister del Novara FC. La squadra di capitan Ranieri in attesa di conoscere il futuro societario contro quella di casa, allenata da Fulvio Fiorin sotto le redini di Enea Di Benedetto in una situazione non facile, non chiara e non felice, con una rosa che ha potuto rodarsi meno degli avversari visto gli ultimi 7 acquisti a conclusione del calcio mercato. In tribuna presenti entrambi gli attuali presidenti.

Il match La partita si è conclusa con un risultato quantomeno giusto ed equilibrato anche se i padroni di casa sono riusciti a spaventare gli sfidanti con un atteggiamento molto più sicuro, spavaldo e sportivamente aggressivo, portandoli ad organizzarsi in modo compatto in tutti i reparti. Il Novara, di contro, ha dimostrato una buona difesa - non esente da imprecisioni - ma un attacco completamente da rivedere e sostanziali “buchi” sul campo.

Le considerazione di Buzzegoli A fine partita il punto di vista dell’allenatore del Novara è questo: “Sono contento dell’ atteggiamento della squadra, la prima non è mai facile soprattutto in un campo difficile come questo, la squadra ha fatto prestazione, ha lottato su tutti i palloni, diventeremo sicuramente più fluidi e crederemo sicuramente qualcosa in più perché comunque un po’ d’ansia della prima partita ci sta. Alcune cose sono ancora da sistemare ma rimango soddisfatto dei ragazzi soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento “

Moduli Il Novara è partito con uno schema di gioco 4-3-1-2 con Prinelli dietro Scappini e Rossetti che poi ha portato il mister a voler cambiare tattica durante il gioco: “L‘Alessandria si è difesa molto bassa, siamo passati a tre per prendere un po’ più di ampiezza, e provare a fare più 1 contro 1 ma non era facile perché c’era poco spazio, gli ultimi 5 minuti ho provato anche un 4-2-3-1 mettendo il doppio mediano e trovare un po’ più spazio dietro le linee. Ho proposto poi il modulo che abbiamo praticamente usato tutta l’estate. La squadra ha fatto una buona fase di non possesso, ha provato a sviluppare anche con i nostri principi. Un pochino di tensione ci ha reso meno fluidi.”

Emozioni Oltre a informarci sulle condizioni fisiche dei giocatori indisposti (“Bagatti è atterrato male su una caviglia durante l’allenamento, ha una distorsione. Corti ha bisogno di ancora un po’ di tempo, Savini sta per rientrare con la squadra") Buzzegoli ci tiene a calcare un pensiero che riguarda i giovani esordienti: “Dobbiamo aspettarli, sono ragazzi giovani e nel frattempo che li aspettiamo abbiamo fatto un punto fuori casa”. Ad emozionare da ambo le parti il tifo grigio e azzurro che non ha smesso un attimo di sostenere le proprie fede, il livello di spettacolarità ha sicuramente amplificato i battiti cardiaci di tutti.

L’opinione di Samuele Bonaccorsi Il difensore del Novara FC fuori spogliatoio dichiara: “Ho visto i miei compagni un po’ tristi, la voglia di vincere era tanta e la mentalità quella giusta. Andiamo a casa con un po’ di amarezza e allo stesso tempo siamo consapevoli di ciò che di buono abbiamo fatto e quindi ci prendiamo questo punto ma cercheremo di portare tre punti a casa nostra domenica. Essere qui da tre anni mi dà un pochino di responsabilità in più, cercherò di trasmettere l’appartenenza e l’affetto ai ragazzi che ho sentito io, cercherò di aiutarli per rendere il più possibile in campo. Ci aspettavamo questo atteggiamento da parte degli avversari, con la linea di quattro più cinque e che avrebbero puntato sulle ripartenze. L’ avevamo preparata così, potevamo fare meglio ed essere più presenti in area ma tutto sommato è stata una buona gara”.

La seconda partita Il Novara FC sfiderà nello stadio di casa “Silvio Piola” la Pro Patria domenica 10 settembre alle ore 18.30.