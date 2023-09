Alessandria-Novara 0-0, un punto all'esordio per gli azzurri

Inizia con un pareggio a reti bianche la stagione del Novara che impatta sullo zero a zero sul campo dell'Alessandria, un punto che gli azzurri accolgono in maniera tiepida contro una squadra decisamente "work in progress". Dopo un brutto inizio la formazione di Buzzegoli rischia pochissimo e va vicino al gol con un palo di Scappini. Poche occasioni nella ripresa con Ranieri e compagni che faticano a tessere trame di gioco interessanti nonostante i cambi.

La cronaca Partenza pessima per il Novara, Di Munno perde un brutto pallone a centrocampo e Desjardins deve salvare su Pagliuca, gli azzurri si riorganizzano e ci provano con Scappini la cui conclusione centrale viene parata senza troppi patemi da Liverani. Palla gol per Scappini al 18', il suo colpo di testa sbatte sul palo a Liverani battuto, al 24' Rossini calcia alto sulla traversa, al 30' Di Munno serve Gerbino che di testa non inquadra la porta. Al 32' si rivede l'Alessandria con un destro di Rossi parato da Desjardins, prima dell'intervallo colpo di testa di Scappini bloccato da Liverani.

La ripresa regala pochissime emozioni, i cambi e i tanti falli non danno ritmo al match che vede il Novara terminare in attacco ma quasi mai rendersi pericoloso.

ALESSANDRIA-NOVARA 0-0

Alessandria: Liverani, Rossi (40'st Gueli), Nichetti, Gazoul, Rota, Pagliuca (1'st Ghiozzi), Pellegrini (26'st Volpe), Nunzella (21'st Mastalli), Ciancio, Ercolani, Sepe (40'st Pellitteri). All. Fiorin

Novara: Desjardins, Prinelli (12'st Gerardini), Bonaccorsi, Bertoncini, Di Munno (18'st Speranza), Scappini (12'st Donadio), Ranieri, Gerbino (41'st D'Orazio), Boccia (41'st Caradonna), Rossetti, Migliardi. All. Buzzegoli

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.