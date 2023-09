Briga beffato, l’Arona passa nel finale

Un gol nel finale del nuovo acquisto Lekstakaj permette all’Arona di vincere a Briga e di mettersi in una posizione di vantaggio in vista del match di ritorno in programma giovedì 14 settembre. L’uno a zero non deve trarre in inganno, il Briga per un’ora ha tenuto in mano le redini del match e avrebbe meritato di terminare la prima frazione avanti, meno brillanti nella seconda parte di gara gli uomini di Zanardi hanno subito un paio di occasioni pericolose prima di capitolare per la rete nel finale dell’ex Comignago.

Un Briga sprecone non riesce a sbloccare il match nel primo tempo Il Briga fin dalle primissime battute di gioco fa la partita mettendo in difficoltà l’Arona, la zona nevralgica è la fascia sinistra d’attacco dei padroni di casa dove Asole mette in difficoltà i suoi diretti avversari, il numero sette però al 14’ spreca una chance non impossibile di testa per portare in vantaggio i suoi su assist di Renolfi. Al 20’ ancora Asole si accentra e testa la prontezza di Tornatora che risponde presente, dopo la pausa per il caldo Asole si trasforma in uomo assist e serve in profondità Martone che al momento della conclusione si allunga troppo la sfera, al 40’ ci prova Tuveri ma non inquadra la porta, prima dell’intervallo punizione intelligente di Rinolfi che passa sotto la barriera e lascia immobile Tornatora, il palo gli dice di no.

Arona cinico, nel match di ritorno partirà in vantaggio Stesso copione ad inizio ripresa, il colpo di testa di Penariol termina alto di un nulla, pericoloso anche Rinolfi al 12’, il suo rasoterra attraversa l’area piccola e si spegne a lato. Il Briga cala dopo i cambi, al contrario l’Arona sale e sfiora l’uno a zero in contropiede, Ghiotti serve Harka che viene contrato quel tanto che basta da un difensore per non riuscire a mettere la palla in gol. Al 31’ il nuovo entrato Nicolin calcia alto, il Briga si allunga e l’Arona è sempre più pericoloso fino alla rete al 43’, angolo di Romano e colpo di testa vincente di Lekstakaj.

BRIGA-ARONA 0-1

Marcatore: 43’st Lekstakaj.

Briga: Capetta, Balossini, Martone (8’st Manca), Penariol, Bianchi (3’st Vacirca), Eliseo, Asole, Tuveri, Mersini (20’st Cataldo), Renolfi, Gnemmi (6’st Beltrami). All. Zanardi

Arona: Tornatora, Rossi, Sacchi, Romano, Pici, Lekstakaj, Gessa (31’Negri), Harka (26’st Nicolin), Maio (10’st Ghiotti), Giordani, Pessina. All. Ragazzoni

Arbitro: Mastrazzo di Collegno.

Note: Corner 9-6. Ammoniti Bianchi e Manca per il Briga, Sacchi per l’Arona. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incidente ferroviario di Brandizzo. Spettatori 200ca.