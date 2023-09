Benevento. Da incubo il ritorno in C, Andreoletti: "Cantiere aperto"

E' stato molto amaro per il Benevento il ritorno in Serie C: la squadra di Andreoletti ha perso, male, in casa della Turris per 3-1 al debutto stagionale nella terza serie nazionale.

La squadra giallorossa ha palesato grandi e gravi problemi in tutte le zone del campo, problemi che già erano balzati all'occhio durante le amichevoli estive. La difesa ha "ballato" alla grande: Meccariello è palesemente fuori condizione; Capellini e Pastina non paiono adatti a disputare un campionato tra i professionisti, al netto anche per loro di una condizione ancora del tutto da ritrovare.

In mediana, problema ereditato dalla passata stagione, c'è totale assenza di idee e, in fase difensiva, manca del tutto un pressing fatto con organizzazione e raziocinio. L'attacco, poi, è evanescente: Ferrante, ultimo arrivato, è ancora da integrare negli schemi del tecnico giallorosso; Carfora è apparso troppo "leggero" fisicamente per la categoria e Bolsius è un oggetto ancora da scoprire.

Per mister Andreoletti, come dichiarato dallo stesso nella conferenza post-gara, "la squadra è un cantiere aperto". Secondo l'allenatore della Strega la sconfitta sarebbe da addebitare ad una serie di fattori: calciatori a corto di preparazione, avversario più avanti fisicamente, assenze e tipo di partita disputata. Analisi legittima la sua ma, ci consenta la replica, con qualche accorgimento in più si poteva evitare, o limitare, la sconfitta visto anche che il Benevento è passato in vantaggio per primo: a quel punto sarebbe bastato un atteggiamento più accorto per portare a casa punti che, in un campionato come quello che si prospetta dopo la prima giornata, sarà combattutissimo fino alla fine.