Sassuolo-Verona 3-1, è tormato Berardi

Berardi interrompe il sogno del Verona, che subisce la prima sconfitta stagionale dopo due vittoria consecutive all'esordio. Sorridono i neroverdi che rialzano la testa dopo un avvio di campionato molto difficile condizionato da due sconfitte in altrettante partite. Ci voleva il ritorno di Domenico Berardi, l'uomo in più di questa squadra, che viene rientegrato dopo un'estate al centro di voci di mercato.A sbloccare la gara ci ha pensato Pinamonti, altro giocatore molto criticato in questo avvio di campionato, prima della doppietta di Berardi. Nel mezzo il momentaneo pari di Ngonge.