Buzzegoli nel pre-Alessandria: "Mai dare niente per scontato"

Chiuso il calciomercato estivo, il DS del Novara Simone Di Battista vanta di una rosa composta da 24 calciatori. Le ultime novità sono la rescissione di contratto per Thiago Goncalves così come del portiere Marco Pissardo ed il prestito dalla Spal a titolo temporaneo di Ludovico D’Orazio, attaccante classe 2000. Sfuma il possibile ritorno di Paolo Farago’ poiché rimane in rosa Riccardo Calcagni.

Prima conferenza pre campionato Mister Buzzegoli ha risposto alla domanda dei giornalisti presso la sala stampa dello stadio di Novara “Silvio Piola”. Carico, pronto è motivato “Abbiamo una gran voglia di iniziare, ci siamo preparati abbastanza ed ora è arrivato il momento di far sul serio, non vediamo l’ora che sia lunedì sera.” E sulla squadra sfidante del posticipo di serie C, l’Alessandria, che di grigio non ha solo la maglia ma anche le insicurezze societarie dichiara:” Non sappiamo cosa aspettarci, non sappiamo quali giocatori saranno a disposizione. Noi dobbiamo andare là con le nostre convinzioni, con i nostri principi, se loro avranno qualche difficoltà ben venga ma quello che è importante è il nostro atteggiamento e come affronteremo questa partita. Dobbiamo cercare di fare il nostro gioco, mi aspetto un Novara che sia coraggioso. Verranno a seguirci in molti e questo è motivo di stimolo e di responsabilità.”

Calciomercato Calcagni è rientrato in rosa e D’Orazio arrivato oggi, a loro verranno riservati dei tempi “supplementari “ per inserirsi e riprendere la confidenza con compagni e pallone mentre la restante compagine “ha creato una squadra con dei valori, i ragazzi hanno voglia di stupire, di aiutarsi all'interno del campo.” Su Calcagni aggiunge: “Riccardo è contento di rimanere, deve solo ricominciare a lavorare con la squadra perchè lo faceva a parte per una questione budget, non di scelte tecniche. E' un giocatore forte e di categoria. Per me è una mezz'ala e sarà impiegato lì".

Tifosi Fondamentale secondo Buzzegoli l’affetto dei tifosi e dei novaresi ma sono i ragazzi che deve trascinarli perché è “l’atteggiamento della squadra che porta i tifosi, ci tengo nel trovare una squadra che ci mette temperamento e che riconosca l’importanza della maglia che indossa e che lavori unita per essere riconosciuta dalla propria gente”.

Moduli e finalizzazione Il mister non è sicuro di quale schema di gioco utilizzare: “Domani faremo le scelte definitive, comunque 4-3 sicuramente e poi vediamo. Ho fiducia negli attaccanti, anche quelli esterni e nelle mezz’ala. È importante fare gol, non è importante chi li fa. Il nostro obiettivo è creare più occasioni possibili per mettere più giocatori possibili nelle condizioni di fare gol. La squadra fisicamente sta bene, hanno lavorato tutti è un buon modo di ricominciare.” Rimangono out contro l’Alessandria sia Savini che lavora a parte ma è sempre più vicino al rientro sia Corti che ha un indolenzimento all'adduttore.

I valori “Sono contento della squadra per i valori che sarà capace di esprimere in campo, sta noi adesso mettere sul campo il meglio di ognuno. I valori giusti sono un grande attaccamento alla maglia, alla situazione, a tutto ciò che di bello c’è qua perché comunque si lavora in un posto meraviglioso e non bisogna mai dare niente per scontato, bisogna rispettare in posto in cui siamo. I valori giusti sono la voglia di aiutarsi sempre, di condividere- e sto parlando sempre di rettangolo verde- come squadra non come gruppo che si forma poi, come conseguenza di una squadra che va bene. Dobbiamo avere una squadra forte, che abbia idee chiare e voglia di metterle sul campo. Per fare questo non basta la parte tecnica, ci vuole l’atteggiamento, sacrifici ,l’ impegno e la voglia di stupire. Tutti devono sentirsi dentro, parte di qualcosa che tutti insieme dobbiamo andare a raggiungere.”

Emozioni “Sono molto emozionato, non vedo l’ora sia lunedì. L’attesa diventa snervante visto che siamo gli ultimi a giocare . Sono emozionato come è giusto che sia, credo che sia un bel sentimento e credo sia giusto viverselo tutto. L’emozione, l’adrenalina sono energie positive ed ho intenzione di godermele tutta. E si parte”.