Benevento. Andreoletti: "La rosa da garanzie, chi è qui è motivato"

Per mister Matteo Andreoletti quella di oggi è stata la prima conferenza stampa da allenatore del Benevento alla vigilia di una gara di campionato. In vista del match di domani contro la Turris, queste le parole del tecnico giallorosso:

"Finalmente è finito il mercato e ci possiamo concentrare sulla Turris: è difficile lavorare con la sessione ancora in corso. Sono soddisfatto perché con la società abbiamo concordato tutte le mosse e centrato gli obiettivi prefissati.

Giocare sul sintetico non mi preoccupa anche perché dobbiamo adattarci pensando che di gare simili nel giocheremo 8. Per il tipo di calcio che vogliamo giocare il sintetico può addirittura agevolarci. Comunque, a prescindere dal terreno di gioco, vogliamo essere propositivi.

La rosa è ampia e da garanzie. Regista? Possono giocare Agazzi, Agnello e Kubica in quel ruolo. La difesa a tre è una opzione alla quale sto pensando però non so se può tornare utile snaturarci tanto.

Simonetti non conosce noi ma noi conosciamo lui. E' reduce da una stagione su ottimi livelli: visto che numericamente eravamo limitati lì in mezzo, uno come lui fa sicuramente comodo. Nel caso gli chiedessi di giocare vorrei solo che pensasse alla partita e niente altro. E' una mezzala, ha qualità ed è bravo ad inserirsi.

Tello tornerà a disposizione dalla prossima settimana perché ora non aveva la testa giusta. Voleva andare via ma non si sono create le condizioni.

Siamo un cantiere aperto ma questo non desta preoccupazioni. Avrei preferito allenare questa squadra fin dai primi giorni ma il mercato non lo ha permesso. Ai ragazzi non potrò certamente chiedere tanta organizzazione ma so già che il loro impegno sarà massimo.

Non spetta a me dare voti al mercato. E' stato giusto che ad andare via sia stato chi non aveva motivazioni mentre chi è rimasto deve essere orgoglioso di indossare questa maglia.

Improta ha dimostrato nel ritiro di Roma di avere la voglia di continuare in giallorosso. Dobbiamo resettare il passato e voltare pagina altrimenti non se ne esce. Sentire qualche insulto nella partita contro il Picerno non mi è piaciuto. I tifosi hanno le loro ragioni nell'essere incazzati ma ora è importanti lasciarsi il passato alle spalle. Abbiamo bisogno dei tifosi e del loro amore per la squadra.

Non siamo i favoriti per la vittoria del campionato ma se fossimo partiti così dall'inizio oggi parleremmo d'altro. Possiamo fare una stagione importante ma tutti devono dare sempre il massimo.

Marotta è un leader ed il suo attaccamento al Benevento è indiscutibile: il suo comportamento me lo aspetto da tutta la rosa che magari seguirà il suo esempio.

Karic ha fatto molto bene nella prima parte del ritiro ma poi è arrivata un'occasione di mercato che lo ha distratto abbassandone il rendimento ed è per questo che non è tra i convocati. Sono sicuro che onorerà i colori al 100%.

La Turris è una squadra tosta: punteranno a limitare i nostri passaggi e ad affrontarci in uno contro uno. Servirà una grande prestazione se vogliamo vincere in casa loro.

Non so ancora chi indosserà la fascia di capitano: ho alcune idee ma servirà prima confrontarci tra di noi.

Bisogna metterci in testa al più presto che siamo in Serie C. Ogni partita ci metterà contro squadre organizzate, che giocano sul ritmo e che sono brave negli uno contro uno. Noi ci faremo sempre trovare pronti".