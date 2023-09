Si parte, Forza Novara!!!

Partirà da Alessandria lunedì sera un altro campionato del nostro amato Novara, un girone A di Serie C che i tifosi azzurri attendono con curiosità dopo una buona preparazione che ha visto squadra e ambiente tutti allineati dalla stessa parte; qualcuno potrebbe eccepire leggendo questa frase vista la trattativa sempre più avviata tra Ferranti e Naser Altamimi che potrebbe portare il miliardario arabo ad avere tutta la quota del Novara Fc entro la fine del mese, obbiettivamente proverò nelle prossime righe a dare un giudizio su questa operazione con la paura che le mie parole siano completamente sbagliate e aria fritta per chi legge.

La mia bilancia al momento è in equilibrio tendente ancora verso il basso, certo sentire Altamimi dichiarare che ha ambizioni mondiali per la mia squadra non può lasciarmi indifferente, questo è chiaro. Per non illudermi penso alla prima conferenza stampa di Rullo, alla domanda di un collega che parlava del possibile raggiungimento della serie cadetta mi ricordo benissimo la risposta “la serie B sarà solo un passaggio verso la A”; non è andata così e sappiamo tutti che non è finita bene. Ho letto il peggio su questo acquirente, tutte le squadre che ha in giro per il mondo non hanno mai fatto sfracelli… Però… Perché investire ancora nel calcio? E soprattutto, e non sono parole mie ma carpite da Ferranti a Milanello, che senso avrebbe buttare 150000 euro per poi far fallire il Novara? Domande a cui non ho una risposta, purtroppo l’unica cosa quasi certa è che Ferranti più di così non può investire, quindi tutti noi pistola alla tempia dovremmo chiederci se preferiremmo andare avanti così con a giugno un probabile enorme problema oppure sperare che il primo Arabo proprietario di una squadra di calcio in Italia sia proprio a Novara.

Abbiamo giocato tanto prima del match di lunedì contro l’Alessandria, purtroppo neanche un match ufficiale (la coppa di C non sarebbe più interessante ad agosto?), è stato a mio parere fatto un ottimo lavoro da Buzzegoli e il suo staff, lo stesso si può dire di Di Battista che ha centrato gli obbiettivi che si era posto quando si è insediato a Novara, mancano due-tre giocatori di esperienza che a mio parere ci avrebbero potuto far fare il salto di qualità, credo che sia stata una precisa scelta non essere andati nemmeno a cercarli. L’Alessandria al momento è in acque ben più agitate di noi, approfittiamone per il primo risultato positivo della stagione!!!

Forza Novara Sempre!!!