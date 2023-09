Il Benevento saluta anche Pasquale Schiattarella: il centrocampista napoletano, come comunicato dalla stessa società giallorossa, è stato ceduto al Potenza.

Il classe '87 ha vissuto, in due riprese, tre stagioni in giallorosso e ritroverà la sua ex squadra da avversario nel campionato che inizia domani: la sua cessione al Potenza è a titolo definitivo.