Serie C, girone C. Ci sarà la Casertana al posto della "X"

Il Consiglio di Stato ha, finalmente, definito le squadre che prenderanno parte ai campionati di Serie B e Serie C. Il Lecco ed il Brescia faranno parte delle 20 compagini che compongono il campionato cadetto: la prima come vincitrice degli scorsi play-off di Serie e la seconda riammessa al posto della Reggina, il cui ricorso contro l'esclusione è stato respinto.

Respinto anche il ricorso del Perugia con gli umbri che disputeranno la serie C nel girone B mentre la "X" del girone C sarà rimpiazzata dalla Casertana: per i rossoblù, dunque, si spalancano di nuovo le porte del calcio professionistico.