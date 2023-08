Serie C, gir. C. Gli arbitri della 1a: a Torre del Greco fischia Perri

L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato di Serie C, girone C. Eccole nel dettaglio:

AUDACE CERIGNOLA - ACR MESSINA

Simone Gauzolino - Torino

AA: Rodolfo Spataro - Alessandro Marchese

QU: Ciro Aldi

AVELLINO - LATINA

Abdoulaye Diop - Treviglio

AA: Alessio Miccoli - Vincenzo Abbinante

QU: Dario Acquafredda

CATANIA - CROTONE

Simone Galipo' - Firenze

AA: Marco Toce - Simone Piazzini

QU: Fabrizio Pacella

GIUGLIANO - SORRENTO

Leonardo Mastrodomenico - Matera

AA: Matteo Taverna - Elia Tini Brunozzi

QU: Leonardo Di Mario

MONTEROSI TUSCIA - JUVE STABIA

Antonio Di Reda - Molfetta

AA: Michele Fracchiolla - Antonio Alessandrino

QU: Giorgio Di Cicco

POTENZA - BRINDISI

Dario Di Francesco - Ostia Lido

AA: Andrea Cecchi - Alessandro Rastelli

QU: Lucio Felice Angelillo

TARANTO - FOGGIA

Alberto Ruben Arena - Torre del Greco

AA: Marco Croce - Ferdinando Pizzoni

QU: Claudio Giuseppe Allegretta

TURRIS - BENEVENTO

Mario Perri - Roma 1

AA: Giuseppe Lipari - Vittorio Consonni

QU: Felipe Salvatore Viapiana

VIRTUS FRANCAVILLA - PICERNO

Gabriele Sacchi - Macerata

AA: Simone Pistarelli - Matteo Gentile

QU: Filippo Colaninno