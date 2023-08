Napoli-Sassuolo 2-0, troppo superiori gli azzurri

I neroverdi escono senza punti dallo stadio Diego Maradona contro il Napoli campione d'Italia e subiscono la seconda sconfitta in due partite in questo avvio di campionato. Certo non era questa la gara in cui bisognava fare punti, ma i segnali non sono incoraggianti per la squadra di Dionisi ancora orfana di Berardi con la testa ancora al mercato. 2-0 il risultato in favore del Napoli grazie al rigore di Osimenh e alla rete di Di Lorenzo, nel mezzo anche un rigore sbagliato dall'ex Raspadori.

Nel Sassuolo poche le note positive e tante quelle negative, ad iniziare da Bajrami e Pinamonti che sembrano non riuscire ad adattarsi agli schemi di Dionisi, continuando con Maxime Lopez che nella gara contro gli azzurri viene anche espulso per qualche parola di troppo detta al direttore di gara. Qualche buon segnale invece dai nuovi arrivi Mulattieri e Ricic. Insomma c'è tanto da lavorare.