Gladiator 1924. Estro sulla trequarti con un classe '98 ex Angri

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. è lieto di comunicare l'ingaggio di Andrea Cassata. Il club nerazzurro sta ultimando gli accorgimenti della rosa, in vista della stagione che sta per iniziare. Il trequartista classe '98, che può svariare anche in altre zone offensive del campo, è un importante innesto per la compagine di Luigi Pezzella che domani debutta ufficialmente in Coppa Italia di Serie D: appuntamento alle 17.00 allo stadio "Mario Piccirillo" di Santa Maria Capua Vetere contro il San Marzano.

Cassata muove i primi passi nel Sant’Aniello di Gragnano: a 14 anni viene adocchiato dalla Sampdoria che lo preleva. Due anni in Liguria prima del ritorno in Campania nel settore giovanile della Salernitana. Tempo di svezzamento in prima squadra a diciassette anni con la Paganese, con cui colleziona 3 presenze in Serie C. Successivamente compie un biennio al Francavilla sul Sinni ed una stagione alla Sarnese. Dal 2019 al 2022 si lega per tre stagioni al Sorrento, prima dell'ultima annata vissuta ad Angri. Estro e preziosa qualità per l'atleta che, a 25 anni, ha già collezionato 187 presenze in Serie D.

Il nuovo acquisto rilascia le prime parole da calciatore nerazzurro: "Sono contentissimo di intraprendere l'avventura con il Gladiator. Ringrazio il direttore Gaetano Romano che mi ha fortemente voluto come l'allenatore Luigi Pezzella. Speriamo di fare bene per i tifosi e per la città, ci teniamo tantissimo perché tutti siamo consapevoli di vivere la stagione del Centenario, in una piazza storica come Santa Maria Capua Vetere. Domani affrontiamo in Coppa il San Marzano: daremo il massimo contro chiunque. Sono sempre stato dell'opinione che il risultato si ottiene in base a ciò che si fa durante la settimana. Da poco ho conosciuto i miei nuovi compagni di squadra ma sto vedendo che si stanno allenando fortissimo, ragion per cui sono convinto che disputeremo una grande stagione".

