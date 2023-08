Gladiator 1924. Un centrocampista centrale arriva dalla Vastese

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento dell’atleta Vincenzo Sansone. E’ un centrocampista centrale classe 2003 proveniente dalla Vastese.

Primi passi nella scuola calcio del Real Capodimonte, poi alla Vincenzo Riccio prima di approdare alle giovanili della Turris. Lo nota la Virtus Vasto che lo porta in Abruzzo. Poi il debutto in D con la Vastese dove in due anni colleziona sessantasette presenze e due gol tra campionato e Coppa Italia.

“Ho avuto modo di conoscere in queste settimane compagni e staff tecnico e devo ammettere che mi sono subito trovato come a casa. Ci attende una gran bella stagione e speriamo di partire subito forte domenica contro il San Marzano nel turno preliminare di Coppa Italia. Forza Gladiator, vi aspettiamo numerosi allo stadio”.

