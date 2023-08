Benevento. "El Diablo" torna a vestire giallorosso

L'ufficialità è arrivata nelle ultime ore: Alessandro Marotta, per tutti i suoi tifosi "El Diablo", è tornato ad essere un calciatore del Benevento.

Marotta arriva a titolo definitivo dal Giugliano, compagine alla quale si era legato solo lo scorso luglio e che non ha messo i bastoni tra le ruote al ricongiungimento dell'attaccante con il Sannio, piazza nella quale era stato tra i protagonisti della storica promozione dell'undici giallorosso, guidato in panchina da mister Gaetano Auteri, in Serie B.

Foto: sito ufficiale Benevento Calcio