Benevento. L'amichevole col Picerno si giocherà al "Meomartini"

La conferma arriva direttamente dalla società: il Benevento disputerà domenica 27 agosto una amichevole contro il Picerno. La "location" scelta dai giallorossi è il "Meomartini", storico impianto calcistico nel centro città.

La scelta è stata dettata dal manto erboso in sintetico del quale è dotato il "Meomartini": mister Andreoletti, infatti, ha chiesto esplicitamente un campo fatto di quel materiale per l'amichevole in modo da preparare al meglio i suoi ragazzi per il debutto in casa della Turris che, appunto, gioca sul sintetico.

L'amichevole verrà disputata "a porte chiuse" ma, vista la posizione dell'impianto, non è da escludersi comunque la presenza dei tifosi all'esterno curiosi di vedere all'opera i propri beniamini a pochi giorni dal debutto ufficiale in campionato.