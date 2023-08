Benevento in notturna con la Turris: il programma della prima giornata

La Serie C è pronta a tornare sotto i riflettori e il Girone C promette sfide al cardiopalma sin dalla prima giornata (1-2-3-4 settembre). Un calendario ricco, con partite spalmate tra venerdì e domenica, darà il via alla stagione.

L'esordio dei giallorossi vedrà affrontare la Turris, in trasferta, domenica 3 settembre alle ore 20.45.

Ecco il dettaglio di tutti gli incontri della prima giornata:

Venerdì ore 19.45 :

: CATANIA vs CROTONE

Venerdì ore 20.45 :

: GIUGLIANO vs SORRENTO

Sabato ore 20.45 :

: AUDACE CERIGNOLA vs ACR MESSINA

AVELLINO vs LATINA

Domenica ore 20.45 :

: MONTEROSI TUSCIA vs JUVE STABIA

POTENZA vs BRINDISI

TARANTO vs FOGGIA

TURRIS vs BENEVENTO

VIRTUS FRANCAVILLA vs PICERNO

Prima giornata di fuoco con scontri molto interessanti che daranno il via a una stagione che si preannuncia entusiasmante.