Milan-Novara 4-2, gli azzurri escono a testa alta da Milanello

Un altro buon test per il Novara che perde quattro a due a Milanello contro il Milan ed evidenzia altri progressi in vista dell’inizio dei match ufficiali. Buzzegoli inverte i titolari rispetto alla vittoria tre a due contro l’RG Ticino di ieri, Pioli lascia a riposo Leao, Giroud e Tomori ma l’undici iniziale rossonero è di tutto rispetto, ne scaturiscono novanta minuti piacevoli che danno indicazioni ad entrambe le squadre.

Novara subito sotto di due reti ma la reazione della squadra azzurra è da sottolineare Milan subito arrembante, al 2’ Desjardins si oppone con bravura a Romero, al 4’ Kjaer di testa da buona posizione manda alto, al 10’ il Milan passa in vantaggio con Chukwueze che approfitta di una difesa novarese un po' distratta, al 17’ il raddoppio con Okafor che su cross di Romero è lesto a risolvere un batti e ribatti. Al 27’ il Novara accorcia le distanze con Corti che su cross di Buric batte Mirante dopo una deviazione, al 31’ ci prova Florenzi ma non inquadra la porta, al 39’ azione personale di Chukwueze, il suo sinistro termina a fil di palo, al 41’ Okafor sbaglia una rete non impossibile.

Finisce due a uno anche il secondo tempo, applausi per gli azzurri Novara subito pericoloso con Rossetti che non approfitta di un errore di Florenzi e calcia su Nava, all’8’ il Milan cala il tris con una gran conclusione di Calabria dal limite dell’area, al 14’ un destro di Caradonna termina alto, al 22’ una punizione di Rossetti viene deviata in angolo da Nava, al 27’ Romero spreca una buona ripartenza, al 34’ torna in partita il Novara, cross di Donadio sulla quale la difesa rossonera respinge, si avventa sul pallone Prinelli che batte Nava, al 42’ gran sinistro dal limite per il quattro a due finale.

MILAN-NOVARA 4-2

Marcatori: 10’Chukwueze (N), 17’Okafor (N), 27’ Corti (N), 8’st Calabria (M), 34’st Prinelli (N), 42’ st Colombo (M).

Milan (4-2-3-1): Mirante (1’st Nava); Calabria, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi; Musah, Adli; Chukwueze, Pobega, Romero; Okafor (1’st Colombo). All. Pioli

Novara (4-3-3): Desjardins (15’st Boscolo Palo); Caradonna (25’st Saidi), Bonaccorsi (25’st Bertoncini), Scaringi (25’st Khailoti), Migliardi (25’st Martinazzo); Bagatti (25’st Giardino), Di Munno (25’st Ranieri), Fragomeni (25’st Prinelli); Buric (1’st Gerardini, 25’st Valenti), Rossetti (25’st Scappini), Corti (25’st Donadio). All. Buzzegoli

Note: Match giocato a Milanello a porte chiuse.