Il "Derby del Cuore" al "Beretta-Muttini" se lo aggiudica il Novara

Sesta amichevole per il Novara FC, squadra che inizia ora ad avere uno schema tattico più chiaro dopo il periodo iniziale di conoscenza e dopo le ultime conferme e firme di giocatori in prova. Mister Daniele Buzzegoli, anche in vista del super match di domani a Milanello contro il Milan (ore 10.30, porte chiuse), schiera la prima formazione per 70 minuti, la seconda per i 20 restanti, probabilmente farà l'inverso contro la squadra di Serie A, come ha dichiarato a fine partita contro il Borgosesia.

"El cartero" Pablo Gonzales, ex baluardo azzurro, probabilmente è stato il motivo della serenità che aleggiava tra le tribune piene e composte dove a parte qualche maglietta o accessorio a sottolineare la fede, in una partita combattuta comunque vivacemente in campo, ci si poteva tranquillamente godere lo spettacolo senza preoccuparsi del tifo avversario. L'amichevole di oggi è stata, implicitamente, la partita di Gonzalez.

Azzurri decisi Nonostante l'affetto nell'aria, non perdono tempo gli azzurri, oggi in maglia bianca, ricordando a tutto il "Beretta-Muttini" che comunque non si scherza: al 2' Gerardini su assist preciso del "neo-assunto" Donadio, di testa centra la rete senza alcuna difficoltà. Il Novara marca subito lo 0-1. La buona organizzazione del reparto esterno azzurro permette il raddoppio al 24', Khailoti su passaggio di Gerbini in calcio d'angolo e firma il gol dello 0-2.

Applausi di nostalgia Quando al minuto 8 dal fischio di ripresa di Cattaneo è il numero 19 dell'RG Ticino Gonzalez che con il suo famoso gol "a giro" insacca di sinistro, un applauso ridondante esplode. Emozionante perché all'unisono ha ricordato quanta stima ci sia verso il calciatore da entrambe le tifoserie, visto che da poco indossa la maglia verde ticinese. Gonzalez porta il risultato sull'1-2 che rimane stabile fino al 15' quando il centrocampista Prinelli stoppa la malinconia e porta gli ospiti a firmare l'1-3. I padroni di casa sprecano l'occasione concessa dal giudice di gara al 18' per un fallo in area di rigore, a battere dal dischetto Poesio ma non sbaglia il portiere azzurro Desjardins da poco entrato in campo, che blocca il tiro. Rivendica Poesio e al 42' insacca ingannando l'estremo difensore avversario. 2-3 ed arriva il fischio finale.

Mister Buzzegoli nel post partita dichiara "Alla finalizzazione ci lavoreremo, sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi anche oggi. Sapevamo che oggi ci sarebbe stato da fare fatica e domani sarà altrettanto. I ragazzi stanno provando a fare quello su cui si lavora in settimana, è un momento in cui stiamo consolidando un po' di cose, cercheremo di arrivare alla partita con l'Alessandria sapendo fare più cose possibili. C'è tempo, c'è un periodo di costruzione".

Appuntamento Domani a meno di 24 ore di stacco, l'amichevole contro il Milan (Milanello, ore 10.30, porte chiuse) potrà permettere al mister di valutare in maniera ancora più esaustiva la salute sportiva della squadra, soprattutto del reparto offensivo, con Rossetti e Scappini che oggi non sembravano in piena forma.

RG TICINO-NOVARA FC 2-3

Reti: 2' Gerardini (N), 24' Khailoti (N); 8'st Gonzalez (R), 15'st Prinelli (R), 42'st Poesio (R).

RG Ticino: Harrasser (1'st Ajradinoski), Siciliano (1'st Alabiso), Quitadamo (1'st Marinari), Longhi (1'st Svystelnyk), Bobbo (22'st Straccio), Zaccariello (1'st Poesio), Straccio (1'st Salducco), Capano (1'st Aronica), Gonzalez (22'st Altomonte), Aperi (1'st Bugno), Sansone (1'st Colombo). All. Carobbio.

Novara FC: Boscolo Palo (15'st Desjardins), Saidi (25'st Caradonna), Martinazzo (25'st Bonaccorsi), Khailoti (25'st Scaringi), Ranieri (25'st Migliardi), Bertoncini (25'st Buric), Gerbino (25'st Di Munno), Prinelli (25'st Fragomeni), Scappini (25'st Bagatti), Gerardini (25'st Rossetti), Donadio (25'st Corti). All. Buzzegoli.

Arbitro: Cattaneo di Novara.