Buzzegoli: "I ragazzi hanno risposto bene ad un match difficile"

La sconfitta uno a zero contro la Sampdoria non è un problema per il tecnico Daniele Buzzegoli che esce da Gozzano con tante indicazioni positive:

"Stiamo lavorando in maniera costante, ho preparato la partita in maniera diversa rispetto alle altre perchè credo che una squadra debba saper fare più cose, oggi ho deciso di stare più basso, di provare a ripartire per mettere in difficoltà i nostri avversari, ci siamo riusciti meglio nel primo tempo, nella ripresa abbiamo fatto più fatica. Avevo chiesto una fase di non possesso bassa perchè può succedere che gli avversari ci mettano in difficoltà, a me piace provare a dominare le partite ma non sempre succede, oggi i ragazzi si sono comportati molto bene.

I due portieri bravi non sono un problema, Desjardins al momento è il titolare, Boscolo Palo sta lavorando benissimo con intelligenza, sono contento dei portieri come di tutta la rosa, abbiamo finito con dei giovanissimi in campo e siamo riusciti a tirare in porta al novantesimo".