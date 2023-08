Gladiator 1924. Tesserato un regista che arriva dalla Serie C

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento con il calciatore Giovanni Ceparano. Un regista dotato di grande tecnica che arriva direttamente dalla serie C.

Nella scorsa stagione 25 presenze e 1 gol con la maglia del Giugliano. La sua carriera inizia nelle giovanili del Napoli dove milita fino al 2021 facendo tutta la trafila. In quell’anno finisce in prestito all’Afragolese e dopo essersi svincolato dal Napoli arriva l’esordio tra i professionisti con la maglia gialloblù.

“Sono contento di essere arrivato qui in una società seria e gloriosa. Ringrazio il direttore che mi ha voluto fortemente così come il mister. Ho avuto modo di conoscere tutto lo staff e compagni, devo dire che ho trovato un ambiente sereno e con tanta voglia di lavorare. Oggi per me inizia una nuova avventura e sono qui per dare il mio contributo alla squadra e sono sicuro che riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

AREA COMUNICAZIONE

GLADIATOR 1924 S.S.D. A.R.L.