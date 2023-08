Terza amichevole: il Novara incanta

Giunti alla terza settimana di allenamenti la squadra del Novara FC, dopo due test di preparazione entrambi con responso positivo, ha disputato, in data odierna, la terza amichevole ospite della squadra emiliana US Fiorenzuola che, in terreno casalingo, ha potuto testare i nuovi acquisti del proprio calciomercato. Alle 17.00 il fischio d’inizio allo stadio Velodromo “Attilio Pavesi” proprio a Fiorenzuola d’Arda (PC), assenti per gli azzurri Pissardo e Carillo, ormai fuori rosa ai quali si è aggiunto anche Buric: l'attaccante croato sembrerebbe, infatti, essere sempre di più ad un passo dall'uscita dal progetto novarese. Savini, invece, non pervenuto poiché in fase di recupero da un problema muscolare in via di guarigione.

Non c’è tempo da perdere In una giornata di agosto calda, con circa 250 spettatori in presenza, gli azzurri spaventano i rossoneri prima di subito, con un tiro alto di Gerbino al primo minuto dal fischio iniziale ma il vero colpo di scena arriva al 10’ quando dopo un assist perfetto di Migliardi, Scappini tira di testa e centra la rete. Un Novara che, a parte alcune occasioni sporadiche di prepotenza valdardese, tira le redini e amministra un gioco costruttivo e pericoloso fin dall'inizio. Morello, al 31’, prova a confondere gli ospiti dopo un errore di Gerbino che gli permette il tiro finendo però troppo alto. Siamo al 35’ e con un angolo di Gerardini, la testa di Saidi, giocatore della primavera, mette in ghiaccio il secondo gol. La risposta avversaria arriva appena prima della fine del primo tempo con la rete di Bondioli che di testa inganna Boscolo Palo. Il giudice di gara manda le squadre a bere il tè con un primo tempo finito sull’1-2.

Apoteosi azzurra Se è vero che le partite si determinano al secondo tempo, il Novara ha fatto suo un match appena rientrati dagli spogliatoi: al primo minuto dalla ripresa Prinelli, da fuori area, rientra con un regalo per la squadra azzurra, il terzo gol con un pallonetto dal limite dell'area. Rossetti, di contropiede al 12’ sigla la quarta rete azzurra odierna, sbloccando se stesso da una maledizione che pone fine al suo periodo di sete da gol e conferma di esserci cancellando ogni dubbio al 19’, con la sua prima doppietta nella nuova squadra, centrando in maniera ancora più convinta l’incrocio dei pali dopo il passaggio mirato di Ranieri. Fiorenzuola 1, Novara 5. L’apice dell’apoteosi azzurra al 33’ con Prinelli che inganna il portiere avversario con un sinistro che porta il Novara a vincere con il sesto gol. Patron Ferranti presente in tribuna con Nitti, probabile futuro dirigente azzurro in caso di cessione societaria, sorride sornione soddisfatto di ciò che sta presentando, specialmente dopo che l’investimento sui giovani si sta rivelando una manna dal cielo.

Prossimi appuntamenti Doppio test questa settimana per i ragazzi di Buzzegoli che li vedranno impegnati ancora domenica 6 agosto alle ore 18.30 per sfidare la Sampdoria di Andrea Pirlo presso lo stadio “ Alfredo d’Albertas” di Gozzano. Mentre si fa consolidata l’ufficializzazione di Caradonna, terzino in prova, al Bule’ di Bellinzago la presenza in allenamento dell’attaccante del Messina Lorenzo Catania, fa presagire altre novità mentre il programma si arricchisce con un’amichevole contro il Milan che si disputerà a Milanello a porta chiuse il 13 agosto.

FIORENZUOLA-NOVARA 1-6

Reti: Scappini (10’ pt), Saidi (35’ pt), Bondioli (45’ pt), Prinelli (1’st e 33’st), Rossetti (12’ e 19’ st)

Fiorenzuola: Guadagno (26’st Sorzi), Di Quinzio (1’st Nelli), Stronati, Morello (1’st Omoregbe), Silvestro, Gentile, Sussi (1’st Oddi), Gonzi (26’st Beretta), Bondioli (15’st Coghetto), Di Gesù, Alberti (26’st Anelli). All.: Bonatti.

Novara FC: Boscolo Palo, Saidi, Bonaccorsi, Scaringi, Migliardi, Calcagni (34’ Bagatti), DiMunno, Gerbino, Gerardini, Scappini, Donadio (pt). Desjardins, Caradonna, Khailoti, Bertoncini, Goncalves, Bagatti, Ranieri, Prinelli, Corti, Rossetti, Donadio (26’ Valenti) (st). All.: Buzzegoli.