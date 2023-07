Novara FC, categorico Di Battista: "Non chiamateli giovani"

L’età non conta Alla seconda conferenza di presentazione dei nuovi 5 azzurri al Bule’ di Bellinzago, Di Battista premette: “Quando prendo qualcuno per una prima squadra la carta d’identità non esiste, questo lo dico anche per responsabilizzare un po’ loro. In Italia tendiamo a trattarli come adolescenti, ma a 22 anni si è maggiorenni da 4 anni, calcisticamente qualcuno gioca già da un decennio. Giustificarli non fa bene neanche a loro, devono sentire la responsabilità e la pressione di una maglia come il Novara. Io sono convinto che daranno tutto quello che hanno, sarà il campo a parlare”. A dar ragione alle parole del Ds azzurro la concretezza di avere solo due prestiti in rosa (Savini e Scaringi) il resto è progetto, crescita e investimento, proprio partendo dagli stessi giovani classe 2000.

Benvenuti Si presenta Niccolò Corti, attaccante del 2001 che vede la sua esperienza caratterizzata da un anno e mezzo di serie D e due di serie C. Buzzegoli lo sta provando come attaccante esterno, per ora più a sinistra in un 4-3-3 che lo fa sentire a suo agio come lo è con i suoi nuovi compagni. Francesco Migliardi terzino sinistro del 2003, arriva dal settore giovanile della Sampdoria dove ha giocato anche qualche partita da capitano: è al suo primo campionato da “adulto”, vuole ripagare, dimostrando la sua forza sul campo, la fiducia del direttore. Del 2001 Giacomo Boscolo Palo, portiere; ricorda anche fisicamente Desjardins con cui ha già stabilito un rapporto - lavorativamente e umanamente parlando - positivo, come con il gruppetto dei portieri e mister Pavesi. Arriva da un percorso che definisce “inconsueto” poiché cresciuto nei dilettanti con 4 anni di serie D che “sono una palestra di vita”. Mattia Scaringi, classe 2003, è il rinforzo per il reparto difensivo grazie all’accordo con l’Unione Sportiva Cremonese che ha permesso il trasferimento a titolo temporaneo fino a fine giugno 2024 al Novara FC. È stato il primo acquisto effettivo del Novara, ben orgoglioso di poter giocare in questa piazza, l’anno scorso ha giocato 29 partite da titolare. Ed infine Samuele Gerbino, 2004, centrocampista preferibilmente schierabile come mezz’ala, ha 19 anni ma vanta già 50 presenze in serie D. Ex Ligorna che ha puntato su di lui senza pentirsene: “La serie D è formativa così come giocare con chi è più grande di me”.

La seconda amichevole L’appuntamento rimane per oggi, 29 luglio per la gara amichevole contro la Giana Erminio alle ore 17.00.