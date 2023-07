Buzzegoli: "Soddisfatto dell'atteggiamento alla prima uscita"

Esordio stagionale con vittoria per il Novara che supera due a zero l'Alba nella prima amichevole dell'era Buzzegoli, un successo maturato grazie alle reti di Buric e Bonaccorsi. Per Buzzegoli le prime indicazioni dopo la settimana di lavoro in Valle D'Aosta: "Vincere fa sempre piacere, era la prima amichevole giocata con una temperatura molto alta, abbiamo cercato di mettere in campo quello che abbiamo provato, ho chiesto alla squadra più fiducia, ancora ci portiamo dietro un pò di scorie e di pesantezza, sono sicuro che con il passare del tempo saremo più fluidi e avremo meno apprensione con la palla tra i piedi.

Al momento metto in campo la formazione migliori con tante assenze e tanti piccoli acciacchi che caratterizzano questa parte di stagione, i ragazzi sono a disposizione e questo è sicuramente un buon punto di partenza.

Bertoncini è un giocatore forte, l'anno scorso il suo rendimento è stato condizionato dagli infortuni, per la C ci può tornare sicuramente utile, ci può dare molto. C'era un pò di emozione alla prima uscita, fa tutto parte del percorso, alla base ho visto un atteggiamento positivo e mi ritengo soddisfatto. Voglio fare tutte amichevoli di livello, è una scelta condivisa con la società per farsi trovare pronti alla prima giornata di campionato, voglio difficoltà per incrementare le nostre prestazioni fin da subito".