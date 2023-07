Gladiator 1924. Dal Benevento un difensore centrale classe 2004

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. è lieto di comunicare l'ingaggio di Giulio Vottari. Un difensore centrale classe 2004 molto prestante fisicamente portato in nerazzurro dal ds Romano che ha vinto la concorrenza di diversi altri club che corteggiavano il calciatore nativo di Locri.

E’ cresciuto nelle giovanili del Bianco calcio, a sedici anni viene notato dal Locri che lo tessera e inizia ad assaggiare anche la serie D oltre che essere protagonista nel campionato under 16. Poi il salto al Benevento con cui milita fino allo scorso torneo nell’under 19.

Molto motivato Vottari non nasconde l’emozione: "Sarà una grande occasione e ringrazio la società e lo staff per la fiducia. Sono davvero contento di far parte di questo gruppo e ci attende un bel campionato. Ho conosciuto i nuovi compagni e siamo subito entrati in sintonia".

