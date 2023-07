Novara FC: primo test azzurro

Nel bel mezzo di un calciomercato non ancora giunto al termine, con innesti nuovi e altri da definire, si è svolta la prima partita amichevole che ha visto il Novara FC sfidare l'Alba Calcio, neopromossa in serie D. Allo stadio "Augusto Manzo" di San Cassiano i ragazzi di Buzzegoli si sono presentati con uno spirito vivace mettendosi in gioco contro una compagine, ammaestrata da Viassi, che è riuscita comunque a tenere testa, specialmente in difesa seppur risultando non abbastanza determinante per la vittoria. Per il Novara assenti Carillo e Pissardo, non convocati e Ranieri, Di Munno e Savini per fastidi fisici.

Gialli e azzurri I bianco-rosso-blu in completo giallo, ci danno il benvenuto con un tiro di Di Salvatore prontamente bloccato da Desjardins. Gli azzurri si dimostrano più pericolosi al primo tempo e con un modulo 4-3-3 creano azioni pericolose con Scappini, new entry in rosa, il cui tiro all'8', su assist di Calcagni, viene però anticipato dal portiere avversario che si dimostra bravo e reattivo a parare un altro tentativo dell'attaccante novarese al 15'. Di Salvatore risponde poco dopo svegliando dalla quiete l'estremo difensore ospite che blocca deciso. 0-0 il risultato del primo tempo.

Buric sblocca Con il secondo tempo, Buzzegoli cambia completamente la formazione e determina la vittoria finale: Buric al 16' coglie prontamente il passaggio del giovane Saidi e insacca, 0-1 per il Novara. Dopo qualche errore da parte del Novara, che se evitato avrebbe permesso di firmare la partita in anticipo, a poco dal triplice fischio, Bonaccorsi di testa conclude il passaggio di Martinazzo definendo l'esito in maniera netta. 0-2 il risultato finale del primo test.

"Buona la prima" anche se sono parecchi gli aspetti da rivedere in ogni reparto ma siamo solo all'inizio.

ALBA CALCIO-NOVARA FC 0-2

Reti: 16'st Buric, 42'st Bonaccorsi.

Alba Calcio: Chiavassa, Barracane, Barbagiovanni, Cena, Dieye, Giraudo, Carnovale, Perego, Galvagno, Galasso, Di Salvatore. A disposizione: Bergonzi, Dell'Anno, Imperato, Solavagione, Foschi, Marino, Sia, De Bellis, De Simone, Bonelli, Ribero, Colantuono,Carrino, Riverditi. All.: Viassi.

Novara FC: p.t. Desjardins, Cradonna, Bertoncini, Khailoti, Migliardi, Bagatti, Calcagni, Goncalves, Gerardini, Scampini, Donadio. s.t. Boscolo Palo, Saidi, Bonaccorsi, Scaringi, Martinazzo, Valenti, Gerbino, Prinelli, Rossetti, Buric, Corti. All.: Buzzegoli.