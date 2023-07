DR Automobiles Groupe e Lecce per la prossima stagione di Serie A

DR Automobiles Groupe annuncia il suo patrocinio come back sponsor di maglia per l' U.S. Lecce, Serie A, per la prossima stagione.

La partnership è una combinazione di due entità e due storie distinte ma affini nella loro passione. Pur essendo sviluppatesi in ambiti differenti, DR e Lecce condividono una forte passione che funge da denominatore comune nel loro rapporto.

La passione è il sentimento che alimenta ogni sfida, rende possibile l'impossibile e suscita emozioni indimenticabili. Questa passione può essere avvertita ogni domenica quando i cuori di un milione di tifosi giallorossi battono all'unisono tifando per una vittoria della loro amata squadra.

L'impegno della DR Automobiles Groupe verso U.S. Lecce rappresenta un importante passo avanti per entrambe le organizzazioni. Lecce avrà un sostegno finanziario significativo per la stagione, mentre DR avrà la possibilità di aumentare la sua visibilità su una piattaforma globale, grazie alla popolarità del calcio italiano.

La collaborazione si prefigura essere entusiasmante e promettente per entrambe le parti coinvolte. L'entusiasmo è palpabile, come evidenziato dalle parole delle organizzazioni coinvolte: "Che questo appassionante viaggio insieme abbia inizio".

Il calcio è un gioco d'amore e passione, e con l'arrivo di questa nuova stagione, la promessa di un viaggio emozionante si preannuncia all'orizzonte per DR Automobiles Groupe e U.S. Lecce. Questo accordo porta con sé la promessa di una stagione di calcio appassionante, non solo per le due società, ma anche per i fan del calcio di tutto il mondo.