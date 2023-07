Novara FC, ritorno a casa

È giunta al termine la prima parte della preparazione estiva per gli azzurri del Novara FC che da una settimana si sono allenati allo stadio di Montjovet, alloggiando presso l’Hotel Miramonti di Saint Vincent (Valle d’Aosta).

Un ritiro indispensabile, oltre alla preparazione atletica, ad assettare e conoscere la nuova rosa completamente stravolta dagli acquisti di Di Battista, come a rispettare le intenzioni dichiarate nella conferenza stampa di presentazione e ad orientare il neo mister Daniele Buzzegoli sulla strada che permetterà nella maniera migliore, a dare voce alle potenzialità di ciascuno e alla tanto blasonata "identità di squadra".

La nuova rosa Nove gli acquisti di mercato: Niccolò Corti, Filippo Gerardini, Francesco Migliardi, Giacomo Boscolo Palo, Stefano Scappini, Simone Rossetti, Niccolò Bagatti e, a titolo temporaneo, Mattia Scaringi e Giorgio Savini. Convocati inoltre al ritiro montano, Caradonna, Primelli e Donadio tutti e tre in prova e Martinazzo e La Vecchia della Primavera.

I "veterani" rimasti: Desjardins, Menegaldo, Pissardo, Bertoncini, Bonaccorsi, Carillo, Goncalves, Khailoti, Calcagni, Di Munno, Ranieri, Buric.

Sono stati ufficialmente salutati Rocca (al Catania), Ciancio (all’Alessandria) e con risoluzione consensuale Benalouane.

Da settimana prossima la squadra si allenerà allo stadio comunale di Bellinzago, casa del Bule’ a causa dei lavori di sostituzione del manto sintetico al “Piola” motivo per cui le amichevoli in programma verranno giocate tutte in trasferta.

Le amichevoli Ecco i test amichevoli programmati:

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO ore 18.00

Alba Calcio- Novara FC (Stadio San Cassiano, Alba-Cuneo)-porte aperte

SABATO 29 LUGLIO ore 17.00

Giana Erminio- Novara FC (Centro Sportivo Comunale, Cassina de’ Pecchi, Milano)-porte aperte

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO ore 17.00

Fiorenzuola- Novara (Stadio Attilio Pavesi, Fiorenzuola d'Arda, Piacenza)-porte aperte

MERCOLEDì 9 AGOSTO ore 17.30

Borgosesia Calcio- Novara (Stadio Comunale di Borgosesia, Vercelli)-porte aperte

SABATO 12 AGOSTO ore 11.00

RG Ticino- Novara (Stadio Beretta-Muttini, Romentino, Novara)-porte aperte

GIOVEDÌ 24 AGOSTO ore 18.30

Gozzano- Novara (Stadio D’Albertas, Gozzano)-porte aperte.

La società comunica che il programma è soggetto a variazioni e potrebbe essere incrementato.

La curiosità di vedere in campo la nuova squadra è elevata non meno del responso che il 30 settembre 2023 il Presidente Ferranti dovrà pubblicizzare rispetto il futuro societario del Novara FC. L'accordo stabilito con Il Racing City Group Sport Services di Naser Mohamed Ali Mohamed a cui è stato ceduto l'8% di quote prevede infatti, un momento di "osservazione" per capire, da ambo le parti, se concludere l'affare con l'acquisto o il recesso dell'intera quota societaria.