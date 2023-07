C.R. Campania-Università "Vanvitelli": firmata la convenzione

Nel Palazzo Melzi a Santa Maria Capua Venere, sede dell'Università Vanvitelli, è stata sottoscritta la convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e il Comitato Regionale Campania FIGC LND, sottoscritto dal Direttore prof. Raffaele Picaro e dal Presidente dott. Carmine Zigarelli.

Un accordo nato dalla mission comune di puntare sempre più sulla formazione degli sportivi, attraverso il corso di laurea "Diritto e Management dello Sport", in vista della nuova riforma del lavoro, e della necessità di figure professionali specializzate nel settore sportivo, tale poi da consentire un rapido inserimento lavorativo.

"La firma di questa convenzione quadro” - spiega il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Picaro - "è solo l’inizio di un percorso che ci vedrà, insieme al C.R. Campania FIGC LND, impegnati a coinvolgere e ad accompagnare le nuove generazioni di giuristi e manager sportivi, nonché a fornire ai nostri studenti le competenze e gli strumenti necessari a organizzare e gestire in maniera professionale le esigenze di atleti e player dello sport del calcio (tradizionale e virtuale), le emergenti realtà sportive, le strutture e gli eventi sportivi, sia a livello nazionale che internazionale”.

"Un sentito ringraziamento al Direttore Prof Picaro" - afferma il Presidente del C.R. Campania FIGC LND Carmine Zigarelli - "per l'attenzione riservata al nostro mondo e per la massima collaborazione nella formazione dei nostri tesserati. Questa convenzione è un punto di partenza per una sinergia sempre più proficua e progettuale con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Vanvitelli, finalizzata ad arricchire le competenze dei nostri tesserati e non solo, nella consapevolezza che la formazione è il fulcro della crescita umana e professionale di ciascun individuo. I nostri giovani attraverso il corso di laurea in 'Diritto e Management dello Sport', potranno trasformare la loro passione per il calcio in lavoro per il calcio".