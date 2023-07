Benevento. La nota della società in risposta al tifo organizzato

Il Benevento, dopo la presa di posizione del tifo organizzato che non sarà sugli spalti in occasione della presentazione delle nuove divise da gioco in programma domenica sera, ha emesso una nota in risposta a quella dei tifosi giallorossi. Questo il testo:

"Il Benevento Calcio prende atto della posizione dei gruppi organizzati che attraverso una nota hanno manifestato la loro volontà a non partecipare all’evento che si terrà domenica alle 20:30 al “Ciro Vigorito”. Evento che non riguarderà la presentazione della squadra ancora da costruire per la nuova stagione.

L’obiettivo invece sarà quello di una serata che avrà come protagoniste le nuove maglie indossate dai giovani calciatori che hanno già dimostrato di meritare sostegno e fiducia".