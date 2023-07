Gladiator 1924. Arriva un centrocampista scuola Roma ed ex Vis Artena

Il Gladiator 1924 comunica con estrema soddisfazione di aver ingaggiato il centrocampista Emanuele Spinozzi; un colpo straordinario che va a completare un altro pezzo del mosaico nerazzurro.

Centrocampista molto duttile, ha vinto praticamente tutto con le giovanili della Roma: un titolo under 17 nel 2015, lo scudetto Primavera l’anno successivo, poi Supercoppa e Coppa Italia Primavera nel 2017. Calciatore dotato di grandissima tecnica, dopo le giovanili giallorosse debutta in serie C col Pontedera, poi Piacenza, Teramo, Pistoiese e Latina. Lo scorso anno ventinove presenze e due reti nel girone G di serie D con la Vis Artena.

"Arrivo a Santa Maria Capua Vetere con grandi motivazioni e la voglia di fare bene. Un anno importante per la società e proveremo a lasciare il segno. Sono un tipo ambizioso e ho trovato la stessa ambizione anche in questa società. Ho percepito grande interesse da parte di dirigenti e staff tecnico. Un ambiente sano, pronto per un buon campionato e personalmente darò tutto per questa maglia. Il mio obiettivo? Sicuramente quello di tornare in C e se dovessi farcela con la maglia del Gladiator sarei ancora più felice”.

