Aperi per un grande RG Ticino, preso l'ex Sanremese

Non ci sono dubbi che l'RG Ticino voglia provare a fare sul serio nel prossimo campionato di Serie D, nel tentativo di lavare l'onta della retrocessione alla prima apparizione nel massimo campionato dei Dilettanti vivendo una stagione in cui non sarà tabù provare anche a guardare ai quartieri alti del girone.

La campagna acquisti dei verdegranata sta togliendo ogni dubbio sulle reali intenzioni della compagine ticinese che chiederà a mister Carobbio di mettere insieme i tanti nuovi giocatori che stanno costellando l'estate della formazione novarese e i sogni dei sostenitori che affolleranno il "Beretta e Muttini". L'ultimo, in ordine di tempo, è Sebastiano Aperi, attaccante che non ha certo bisogno di presentazione e non solo perché dalle nostri parti ha già giocato, indossando la casacca rossoblu del Gozzano nella stagione 2016-17, chiusa con la vittoria dei playoff, ma per le tante stagioni vissute in Serie D a mettere in fila reti, con un passaggio non di poco conto anche nel professionismo indossando le maglie di Padova, Martina Franca e Cuneo. E poi Palazzolo, Nardò, Altovicentino, Trento, Sandonà, Union Feltre e Troina, prima delle ultime stagioni liguri con Vado (16 reti all'attivo) e Sanremese (14 reti segnate) per un classe '92 che raramente non è stato al centro di trattative durante l'estate.

«Sono molto felice della mia scelta - afferma Aperi -. Il progetto dell’RG Ticino mi ha convinto subito, la società sta facendo grandi cose, è ambiziosa e aspira a raggiungere traguardi importanti. Dal punto di vista professionale qui si può lavorare al meglio e ci sono tutti i presupposti per fare una grande annata, penso che sia l’ambiente giusto dove potermi togliere tante soddisfazioni. Ringrazio per la fiducia, spero di ripagarla sul campo. Sono carico e mi farò trovare pronto, non vedo l’ora di iniziare».

Del Direttore Sportivo Bratto il benvenuto al giocatore nella famiglia ticinese: «Con lui aggiungiamo un’altra pedina importante e rinforziamo ulteriormente il reparto offensivo con un giocatore che ha segnato 30 gol negli ultimi due anni. Siamo contenti che ha scelto l’RG Ticino e sicuri che potrà fare molto bene con noi».