La nuova Maglia da Trasferta Juventus 2023/24 firmata adidas

Oggi adidas svela il nuovo kit da trasferta della Juventus per la stagione 2023/24, ispirato all'incantevole panorama montuoso che caratterizza la città di Torino. In un cambiamento di design rispetto alle passate edizioni, l'attrezzatura si distingue per il suo predominante bianco che richiama le iconiche cime glaciali e innevate delle Alpi italiane.

Questo nuovo look, oltre a conferire un'estetica accattivante, offre un vivido richiamo al Monte Rosa, che sovrasta Torino. La base bianca del kit è arricchita da cerchi grigi e dal classico rosa della Juventus, conferendo una texture scoscesa, ispirata dalla parete rocciosa del Monte Rosa che punteggia lo skyline della città.

Il nuovo kit della Juventus non è solo bello da vedere, ma anche tecnologicamente avanzato. La versione da campo della maglia è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, progettata per far sentire i giocatori a proprio agio durante le partite. D'altro canto, la versione per i tifosi è dotata della tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto. Queste tecnologie garantiscono non solo comfort e prestazioni ottimali, ma anche rispetto per l'ambiente. Infatti, questa maglia è realizzata con materiali riciclati al 100%, sottolineando l'impegno di adidas nel contribuire a porre fine ai rifiuti di plastica.

Il nuovo kit da trasferta della Juventus per la stagione 2023/24 verrà indossato per la prima volta durante le prossime amichevoli pre-campionato del club. I tifosi che desiderano acquistare la nuova divisa possono farlo a partire dal 10 luglio presso gli Juventus Store, i negozi adidas selezionati e online sul sito adidas Juventus kits. Questa nuova divisa non solo permette ai giocatori e ai tifosi di esprimere il loro amore per la squadra, ma anche di dimostrare il loro impegno nella protezione dell'ambiente.