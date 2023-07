Benevento. Svelata la data della presentazione di Andreoletti

Il Benevento ha ufficializzato la data della presentazione del nuovo allenatore, mister Matteo Andreoletti, e delle divise di gioco per la stagione 2023/24.

Come comunicato dai canali social della società giallorossa, l'evento si svolgerà il prossimo 23 luglio al "Vigorito" alle ore 19:30. Oltre al nuovo tecnico, il presidente Oreste Vigorito ed il D.t. Marcello Carli presenteranno anche la rosa dei calciatori, al netto delle variazioni che potrebbero successivamente intervenire causa calciomercato.

Nel corso dell'evento, inoltre, saranno svelate le tre divise di gioco per la prossima stagione in Serie C.