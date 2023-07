RG, Giordano entra nello staff tecnico della compagine ticinese

Sarà Michele Giordano, ex arbitro che ha da pochi giorni concluso la propria carriera tra le giacchette nere, ad assumere il ruolo di Team Manager in seno all'RG Ticino che inserisce così una nuova figura all'interno dell'articolato organigramma con cui la società del Presidente Presta si presenterà ai nastri di partenza del prossima campionato di Serie D.

Per Giordano un ruolo inedito, ma che gli consentirà di rimanere sul campo con compiti che molto si avvicinano al suo recente passato, dirigente accompagnatore addetto all'arbitro durante le gare ufficiali, in un ambiente come quello di Romentino che il nuovo dirigente verdegranata conosce benissimo perché proprio qui compì i primi passi da giovane calciatore. "Per me è una nuova esperienza e sono molto orgoglioso di poter fare parte di una società importante come l'RG Ticino. Il mio bagaglio di esperienza come arbitro a livello nazionale mi potrà aiutare, mi metterò a completa disposizione e spero di poter dare un contributo importante".

Folgorante la carriera da fischietto di Giordano, partita nel 2009 all'interno della sezione provinciale di Novara dell'AIA di cui in seguito è stato anche referente e vicepresidente: già nel 2012 il passaggio alla Commissione Arbitri Interregionale gli ha permesso di farsi conoscere arbitrando importanti sfide di Eccellenza in campo nazionale prima della promozione alla CAN D - arrivata due anni più tardi - che è stato il trampolino per il professionismo. La chiamata della CAN C, arrivata nel 2018, ha permesso a Giordano non solo di arbitrare in match di cartello in Lega Pro ma anche di arrivare a svolgere le funzioni di quarto ufficiale in Serie B, oltre ad ottenere la direzione in una finale Scudetto Primavera (Roma-Inter del 2022) e quella di alcune gare del campionato di Serie A femminile.