Gladiator 1924. In nerazzurro un centrale ex Afragolese e Nocerina

Il Gladiator 1924 S.S.D. A.R.L. è lieto di comunicare l’ingaggio di Davide Mansi. La società sammaritana inizia la campagna acquisti con l’annuncio del possente difensore centrale classe ‘96 di Atrani. La trattativa si è concretizzata in poco tempo, con la volontà del calciatore di vestire la maglia nerazzurra nell’anno del Centenario. Il Club, nelle persone del presidente Giacomo De Felice e dell’amministratore unico Stefano Valletta, danno il benvenuto al calciatore per l’approdo a Santa Maria Capua Vetere.

Davide Mansi è cresciuto nel settore giovanile del Novara per ben cinque anni, prima di trasferirsi alla Primavera del Chievo Verona. Nel 2015-2016, a diciannove anni, esordisce in Serie D con la Cavese, a cui segue l’esperienza professionistica con la Paganese in Serie C. Intraprende poi l’avventura in Serie A a Malta, con 43 presenze complessive al Qormi FC e al Mosta FC. Torna in Campania ed indossa le maglie di Costa d’Amalfi, Polisportiva Santa Maria del Cilento, Sorrento e nell’ultima stagione prima Afragolese e poi Nocerina.

Il centrale difensivo di ventisette anni descrive il suo arrivo nella città dell’Anfiteatro: “Ho scelto il Gladiator innanzitutto perché è una società storica: nell’anno del Centenario è un motivo di vanto indossare la maglia nerazzurra. In più, da anni c’è amicizia con il direttore Gaetano Romano, che mi sta cercando da qualche mese ed abbiamo trovato l’intesa immediatamente. Ho sentito parlare molto bene della società e dell’allenatore, ragion per cui ci sono tutti gli ingredienti per fare bene in un anno speciale”.

