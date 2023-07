In Val d'Agri diverse le società che si stanno muovendo per il futuro

In Val d'Agri si stanno muovendo diverse società in vista della prossima stagione. Il Moliterno, con l'ingresso nel club del direttore tecnico Gino Carrera, punta a costruire una squadra che possa salvarsi in Eccellenza in caso o vincere in Promozione. Il Viggiano è sulle tracce del tecnico Antonello Gerardi, nelle ultime due stagioni al Lagopesole. Il Marsicovetere, neopromosso in Prima Categoria, potrebbe accaparrarsi Domenico Cassino dalla Pro Loco Spinoso e per la porta sta chiudendo per Mattia Giampietro dell'Atletico Marsico. Il Sarconi potrebbe prendere dalla Pro Loco Spinoso i due viggianesi Marco Berterame e Domenico Scalera. Invece nel rinato Real Grumento, dove ad allenare sarà Michele Allemma per tentare il salto di categoria in Prima Categoria, potrebbero esserci i graditi ritorni di Mimmo Chirichella, Simone Dambrosio e Gianrocco Ciancia. Infine su Peppe Molletta, trascinatore del Corleto Perticara nella doppia promozione nel torneo cadetto regionale, c'è il forte pressing della Pro Loco Spinoso, ma anche del Calvello che vuol vincere la Seconda Categoria.